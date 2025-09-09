 / Cronaca

Cronaca | 09 settembre 2025, 09:34

Escursionista disperso sui monti di Entracque: riprendono le ricerche

Oltre 40 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese impegnati a battere ora le zone più impervie. Sul versante francese in volo l'elicottero della Gendarmerie, i Vigili del Fuoco sul lato italiano

Operatori del Soccorso Alpino Speleologico impegnati nelle ricerche

Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca dell'escursionista disperso nel comune di Entracque. Coinvolti oggi oltre 40 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nuovamente impegnati a battere i sentieri e i versanti della montagna nella zona tra il rifugio Pagarì e i colli delle Finestre e Saint Robert. In particolare i tecnici esperti in ricerca dispersi hanno deciso di concentrare le energie sulle aree più a valle dei percorsi dopo che ieri si è focalizzata l'attenzione in quota nelle zone più impervie. 

Sul versante francese il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne ha ripreso i sorvoli con il proprio elicottero, così come i Vigili del Fuoco sul lato italiano.

Sono impegnati nelle operazioni il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il personale delle Aree Protette delle Alpi Marittime che ha messo a disposizione i locali per il centro di coordinamento delle ricerche.


Seguiranno aggiornamenti.

cs

