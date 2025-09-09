Escursionista disperso sui monti di Entracque: riprendono le ricerche

Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca dell'escursionista disperso nel comune di Entracque. Coinvolti oggi oltre 40 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nuovamente impegnati a battere i sentieri e i versanti della montagna nella zona tra il rifugio Pagarì e i colli delle Finestre e Saint Robert. In particolare i tecnici esperti in ricerca dispersi hanno deciso di concentrare le energie sulle aree più a valle dei percorsi dopo che ieri si è focalizzata l'attenzione in quota nelle zone più impervie.

Sul versante francese il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne ha ripreso i sorvoli con il proprio elicottero, così come i Vigili del Fuoco sul lato italiano.

Sono impegnati nelle operazioni il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il personale delle Aree Protette delle Alpi Marittime che ha messo a disposizione i locali per il centro di coordinamento delle ricerche.



Seguiranno aggiornamenti.