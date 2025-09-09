Albese preso a calci e pugni a Sanremo: domani gli interrogatori di garanzia per i tre giovani accusati del pestaggio

Saranno ascoltati domani mattina alle 11, in tribunale a Imperia, tre dei quattro giovani maghrebini di nazionalità francese e monegasca arrestati per l’aggressione ai danni di un 21enne di Alba che stava rientrando a casa a tarda notte, sabato scorso in via Gioberti a Sanremo.

I tre sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato mentre del quarto non c’è nessuna traccia.

I quattro magrebini, tre residenti in Francia e uno nel Principato di Monaco, nella notte tra sabato e ieri hanno violentemente picchiato anche un uomo di 47 anni sul lungomare Italo Calvino.

Ancora da ricostruire con precisione i motivi delle due aggressioni, confermate però dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune di Sanremo, che hanno ripreso i volenti episodi. Il 21enne, con problemi motori, è stato colpito in diverse parti del corpo, poco dopo le 4 del mattino, mentre il 47enne alcuni minuti dopo.

Entrambi hanno riportato diverse ferite e, per questo, sono stati portati in ospedale dove sono stati medicati e poi dimessi.

I tre, di 18, 19 e 20 anni, sono difesi dagli avvocati Vincenzo Icardi, Katia La Corte ed Alessandro Gallese. Almeno uno dei tre dovrebbe rendere le proprie dichiarazioni al giudice, che al termine degli interrogatori dovrà decidere se convalidare l’arresto e se trattenere in carcere i responsabili dei due gravi episodi.

Intanto, l'avvocato difensore del 47enne picchiato, Ramez El Jazzar, sta attendendo gli interrogatori per poi procedere a favore del suo cliente.