Quarta edizione della SEI X SEMPRE 2025: sport, resistenza e solidarietà in un unico evento

La quarta edizione della SEI X SEMPRE, in programma per sabato 20 settembre 2025, si arricchisce di un altro protagonista d’eccezione: sarà infatti al via anche Michele Graglia, ultramaratoneta di fama internazionale e figura di spicco nel panorama delle gare estreme. La sua partecipazione aggiunge ulteriore prestigio a un evento che, anno dopo anno, continua a crescere per qualità, visibilità e contenuti. Graglia, che ha lasciato la moda per abbracciare la corsa come forma di vita e ricerca interiore, ha scelto la SEI X SEMPRE per la sua unicità e profondità, valori che rispecchiano il suo modo di vivere lo sport.

Accanto a lui, già confermati, ci saranno Marco Olmo, autentica leggenda dell’ultramaratona e simbolo di tenacia senza tempo, e Alice Minetti, giovane talento del panorama podistico italiano, recentemente premiata come “Atleta dell’anno UNVS” per la sezione di Cuneo. Tre atleti straordinari, diversi per storia e generazione, ma accomunati da una visione autentica e profonda della corsa come sfida personale e forma di espressione.

Il format della SEI X SEMPRE resta quello che l’ha resa così riconoscibile: una gara a eliminazione progressiva, in cui i partecipanti devono completare ripetutamente un circuito con tempi sempre più ristretti. Una corsa che non premia solo la velocità, ma soprattutto la capacità di resistere, gestire le energie, rimanere lucidi. Una vera prova di testa e di gambe, tanto affascinante quanto impegnativa.

Anche quest’anno la risposta del pubblico è entusiasta: le iscrizioni sono in costante aumento, e con esse cresce anche il contributo che l’evento potrà devolvere in beneficenza. La SEI X SEMPRE non è soltanto sport, ma anche impegno concreto verso il territorio, un’occasione per fare del bene attraverso la partecipazione e la condivisione.

La giornata proseguirà con un momento atteso da tutti: il SoFood SoParty, la grande festa di fine estate organizzata insieme ai partner storici Il Nuovo e Sofood Sogood. Quest’anno l’appuntamento avrà un sapore ancora più speciale, perché coinciderà con il quarto compleanno di Sofood, un traguardo importante per una realtà che ha saputo promuovere uno stile di vita sano, inclusivo e conviviale. Per l’occasione, la splendida cornice de Il Nuovo si animerà con tornei di padel e beach volley, corsi di yoga e fitwalking, musica dal vivo, pasta party e l’immancabile festa della birra. Sarà il modo perfetto per chiudere la giornata tra sorrisi, sport e condivisione, celebrando insieme non solo un evento, ma una comunità viva e appassionata.

La SEI X SEMPRE è molto più di una corsa. È un viaggio, un’occasione per mettersi alla prova, ritrovare il senso della fatica, condividere emozioni e costruire qualcosa che resta. L’appuntamento è fissato: sabato 20 settembre 2025.