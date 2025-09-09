 / Economia

Economia | 09 settembre 2025, 11:19

Alla Michelin di Cuneo scioperano i lavoratori in appalto della Iscot Spa

L’astensione dal lavoro indetta dal sindacato di base Si Cobas contro il sistema di turnazione in in fabbrica

Partito da stanotte alla Michelin di Cuneo lo sciopero dei lavoratori in appalto con Iscot Spa. A indire l’astensione al lavoro il sindacato Sì Cobas.

"Da alcuni mesi, gli operai si sono organizzati in fabbrica con il nostro sindacato innanzitutto per abbattere un sistema di turnazione infernale – scrivono i referenti della sigla di base –, che prevede la totale disponibilità del proprio tempo di vita per l'azienda con l'assegnazione di turni su tutti i giorni della settimana, inclusi sabato e domenica, senza preavviso e con frequenti chiamate e modifiche anche la sera prima, senza possibilità di organizzare in alcun modo la propria vita privata. La turnazione – si aggiunge – prevede l'alternanza del lavoro diurno e notturno su diverse fasce orarie ogni tre giorni, rovinando ogni possibilità di acquisire un ritmo biologico stabile".

