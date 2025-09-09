Alla Michelin di Cuneo scioperano i lavoratori in appalto della Iscot Spa

Partito da stanotte alla Michelin di Cuneo lo sciopero dei lavoratori in appalto con Iscot Spa. A indire l’astensione al lavoro il sindacato Sì Cobas.

"Da alcuni mesi, gli operai si sono organizzati in fabbrica con il nostro sindacato innanzitutto per abbattere un sistema di turnazione infernale – scrivono i referenti della sigla di base –, che prevede la totale disponibilità del proprio tempo di vita per l'azienda con l'assegnazione di turni su tutti i giorni della settimana, inclusi sabato e domenica, senza preavviso e con frequenti chiamate e modifiche anche la sera prima, senza possibilità di organizzare in alcun modo la propria vita privata. La turnazione – si aggiunge – prevede l'alternanza del lavoro diurno e notturno su diverse fasce orarie ogni tre giorni, rovinando ogni possibilità di acquisire un ritmo biologico stabile".