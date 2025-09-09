Euphoria Sound Events Aps e Onde Sonore, due associazioni affiliate alle Acli cuneesi, portano in scena la musica dei Queen

Ci sono anche le Acli provinciali cuneesi nel grande evento musicale che sabato 13 settembre al Palazzetto dello sport di Cuneo attende appassionati di ogni età, per il concerto «Diego Basso Plays Queen».

L’evento è organizzato da Euphoria Sound Events Aps e Onde Sonore, due associazioni affiliate alle Acli, che nel 2024 hanno emozionato il pubblico con «Atom Heart Mother» dei Pink Floyd Legend, e quest’anno portano a Cuneo la grande musica dei Queen.

Sul palco ci saranno il maestro Diego Basso, direttore d’orchestra con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy con il chitarrista Stef Burns, che coinvolgeranno il pubblico con brani amatissimi come «Bohemian Rhapsody» e tante altre.

La serata, come da sempre per queste associazioni affiliate Acli, offrirà anche l’occasione per fare un gesto di solidarietà, in quanto parte del ricavato sarà devoluto alla sezione provinciale di Cuneo della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), per sostenere progetti di prevenzione, diagnosi e assistenza ai pazienti oncologici sul territorio.

“Siamo orgogliosi e grati a queste due associazioni affiliate alle Acli Cuneesi – dice il presidente provinciale Acli, Elio Lingua – oltre che per il grande lavoro che svolgono per offrire eventi di straordinaria portata sul nostro territorio, anche perché da sempre sanno pensare non solo al divertimento, ma anche a chi si trova in condizione di bisogno. Questa sensibilità ben rappresenta lo spirito delle Acli che, a livello provinciale, hanno istituito da oltre cinque anni, un fondo di solidarietà in cui vengono raccolte le somme che i soci e i Circoli, oltre alla Sede provinciale, versano periodicamente per finalità benefiche. Tra le numerose iniziative portate avanti, vorrei ricordarne solo alcune: gli oltre 30.000 euro donati nel 2020 all’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo durante l’emergenza Covid; le donazioni effettuate per gli alluvionati delle Marche nel 2022, e dell’Emilia Romagna nel 2023; per i terremotati della Turchia e della Siria nel 2023, per il Circolo Acli fossanese “La favola di Marco”, a sostegno di persone con disabilità nel 2024, e per i terremotati di Myanmar, questa primavera”.

Il concerto inizierà alle 21, ma i cancelli saranno aperti dalle 19,30. I biglietti sono disponibili su TicketOne e le ricevitorie convenzionate: a Cuneo Tabaccherie di corso Nizza 96 e via Amedeo Rossi 31/B.