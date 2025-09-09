Iscriviti al corso "Conduttore di Generatori di Vapore"

Sei pronto a far crescere i tuoi dipendenti con un salto di qualità per la tua Azienda?

Il Corso Conduttore di Generatori di Vapore offre un'opportunità unica per acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo in sicurezza del vostro generatore.

Il corso è tenuto da una figura di spicco nel campo della sicurezza, con esperienza trentennale, infatti i discenti che finora si sono avvalsi della nostra scuola, hanno avuto una percentuale altissima di esito positivo all’esame.

Durante la frequenza in aula i vostri collaboratori apprenderanno tutte le conoscenze teoriche necessarie e, con la supervisione del tutor, acquisiranno le competenze tecniche per utilizzare in assoluta sicurezza i macchinari.

Al termine del corso di formazione sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza e Profitto, secondo quanto previsto dall’DM 94 del 07.08.2020, ai fini dell’ammissione ai bandi d’esame indetti dall’Ispettorato del Lavoro, per il conferimento del patentino di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Per maggiori informazioni contattare:

AVAL S.r.l. - Via Emanuele Filiberto 10 - 12100 Cuneo (CN)