Langa e Alta Langa abbracciano il futuro

Un passo decisivo verso un futuro energetico più pulito e sostenibile si sta compiendo in Langa e Alta Langa. Il 16 settembre 2025, alle ore 20.45, l'Oratorio San Rocco di Lequio Berria ospiterà una presentazione pubblica fondamentale per scoprire la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che sta prendendo vita nel nostro territorio.

Dopo il successo dell'incontro di febbraio 2025 a Diano d’Alba, questo appuntamento rappresenta un’occasione imperdibile per cittadini, enti locali e imprese per approfondire i dettagli di un progetto che promette di rivoluzionare il modo di produrre, condividere e risparmiare energia pulita. L'evento, aperto a tutti, è particolarmente rivolto agli abitanti dei Comuni che hanno già mostrato il loro supporto, tra cui Arguello, Albaretto della Torre, Borgomale, Benevello, Ceretto Langhe, Diano d'Alba e Lequio Berria.

Cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile e come funziona?

Durante la serata, si avrà la possibilità di comprendere a fondo il funzionamento di una Comunità Energetica Rinnovabile. In sostanza, si tratta di un modello collaborativo che unisce diversi attori del territorio – privati, enti e attività locali – con l'obiettivo comune di autoprodurre energia da fonti rinnovabili, condividerla tra i membri e generare un notevole risparmio economico ed energetico. È un sistema che non solo favorisce l'ambiente, ma porta anche vantaggi tangibili diretti alle comunità coinvolte.

Benefici Concreti e il BONUS 40% che non puoi perdere

Partecipare alla Comunità Energetica significa accedere a benefici concreti per tutti gli aderenti. Uno degli aspetti più attrattivi è il BONUS 40% per la realizzazione di impianti fotovoltaici, una misura pensata per incentivare la transizione verso l'energia solare. Attenzione però: questa opportunità è valida solo fino al 30 novembre 2025!.

L'incontro sarà l'occasione per scoprire nel dettaglio:

I vantaggi economici legati alla condivisione dell'energia prodotta.

Come i cittadini, le imprese e i Comuni aderenti possono beneficiare direttamente di questo nuovo sistema energetico.

Le modalità per partecipare attivamente al progetto e contribuire in prima persona alla costruzione di un sistema energetico locale più sostenibile ed efficiente.

Dettagli dell'Evento e come Partecipare

Non perdere l'opportunità di diventare protagonista di questa iniziativa pionieristica.

Quando: Martedì 16 settembre 2025, ore 20.45

Dove: Oratorio San Rocco, Via Roma 5, Lequio Berria (CN)

Chi: L'incontro è aperto a tutti – privati, enti e attività del territorio.

Comuni a supporto: Il progetto è supportato dai Comuni di Arguello, Albaretto della Torre, Borgomale, Benevello, Ceretto Langhe, Diano d'Alba e Lequio Berria.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, è possibile visitare il sito web solar-valley.it o contattare il numero 0141.180 82 67.

Unisciti a noi per modellare un futuro energetico più pulito ed economico per la Langa e l'Alta Langa. La sostenibilità passa anche dalla tua partecipazione!