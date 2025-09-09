12ª edizione di “Declinazioni dell’anima” a Magliano Alfieri

Sabato 13 e domenica 14 settembre, nella splendida cornice del Castello di Magliano Alfieri, si svolgerà la dodicesima edizione del convegno “Declinazioni dell’Anima”, suddiviso in tre incontri incentrati sulla filosofia al femminile, con il fil rouge “Dalla parte di Eva”.

Si comincerà sabato 13 settembre alle ore 15.30 (accoglienza e accreditamento a partire dalle 15) con “La filosofia è donna: pensiero e ricerca”, dialogo condotto da Elena Ruella, docente di filosofia e storia, attiva nell’editoria per ragazzi e nel volontariato.

In serata, dalle ore 21, sarà la teologa Alice Bianchi, docente all’università cattolica del Sacro Cuore campus di Brescia, a condurre un interessante relazione dal titolo “Eva senza parole”.

Domenica 14 settembre, alle ore 9.45, l’ebraista, scrittrice e traduttrice Maria Teresa Milano condurrà il pubblico nel confronto “La parola a Eva” e cui seguirà il dialogo con il pubblico e la chiusura del convegno con le anticipazioni per l’edizione 2026.

“Declinazioni dell’anima” vuol essere, come sempre, dedicata in particolar modo ai giovani e al loro problematico futuro. I temi verranno trattati favorendo il dialogo e la condivisione dei partecipanti, con l’ausilio di momenti musicali e video. Sempre vivo, nel contesto, il ricordo di Carlo Carosso.

L’evento ad ingresso libero si svolge in collaborazione con il Comune di Magliano Alfieri, la Libreria Milton, le Parrocchie di Magliano Alfieri e l’associazione Amici del Castello Alfieri.