A Bene Vagienna si presenta Autostop attraverso l’Himalaya di Sebastiano Ramello

Avete finito i romanzi sul comodino e siete in cerca di nuovi libri da leggere? Domenica 14 settembre, alle ore 16, nell’affascinante contesto di Villa Amai, in frazione Prà, 56 a Bene Vagienna, verrà presentato l’ultimo libro dello scrittore giramondo Sebastiano Ramello dal titolo suggestivo “Autostop attraverso l’Himalaya”.

L’evento, promosso dall’associazione Tralarte, è a ingresso libero, quindi non avete scuse. Durante la presentazione, verranno proiettate immagini del viaggio descritto nel volume, mentre il pubblico potrà degustare il chai e il lassi, bevande tradizionali dell’India.

Al termine della presentazione, l’evento continuerà con un buffet con degustazione di alcuni piatti della cucina del subcontinente asiatico (e non solo). Intanto, nel parco di Villa Amai, circondati dalla magia della natura verranno proiettati video documentari di alcuni dei fantastici viaggi dello scrittore come “Attraverso le vie del deserto del Thar” un’avventura che ha portato lo scrittore ad attraversare, a dorso di un dromedario, 650 km lungo le antiche vie dei nomadi del Rajasthan e anche “Shivaratri” immagini della festa religiosa annuale più importante dell’India.

"Autostop attraverso l’Himalaya" racconta una parte del viaggio tra India e Nepal, di circa un anno e mezzo, compiuto nel 2006 dall’autore, instancabile giramondo, alla volta dell’Himalaya. Si snoda attraverso le carreggiate più alte del pianeta, percorse in autostop inseguendo una visione, e poi un sogno, avuti a Dharamsala, presso la residenza del Dalai Lama.

Il protagonista del sogno è suo padre, anche lui appassionato e libero viaggiatore, che fin dalla giovane età ha percorso le strade del sud dell’Europa e lo ha iniziato all’autostop. A partire dall’Himalaya, Sebastiano Ramello penetra negli angoli più remoti del Ladakh, sul confine con il Pakistan, e raggiunge le porte del ghiacciaio di Siachen, la linea di guerra più alta al mondo, e poi parte dell’altopiano del Tibet.

Nel racconto le esperienze del viaggio presente si intrecciano ai sogni dell’autore e ai ricordi delle sue avventure passate. Ricordi, per esempio, di quando attraversò il Rajasthan a cavallo di una vecchia motocicletta Royal Enfield, di quando visse in una caverna lungo le sponde del fiume Gange insieme a un sadhu o di quando, seguendo il movimento maoista in Nepal, si trovò accanto al suo leader Prachanda.

Pronti a sognare?