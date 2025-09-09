A Martiniana Po è andata in scena la magia dell’Opera in passerella

Sabato 6 settembre, Martiniana Po ha vissuto una serata sospesa tra realtà e fantasia grazie all’evento organizzato dall’associazione culturale Giovanni “Netu” Borgna in collaborazione con il Comune.

Sotto l’ala comunale in piazza Borgna, 24 abiti di scena appartenuti alla celebre cantante lirica francese Micheline Blaud hanno sfilato davanti a un pubblico ammirato, regalando un connubio unico tra musica e moda scenica.

I costumi, messi a disposizione dalla figlia Elizabeth Costes, martinianese di adozione, sono stati ideati e realizzati a mano dalla madre della cantante, Juliette Chaine, con tessuti pregiati e curati nei minimi dettagli.

(Foto: Paola Biolè)

Tra essi, due abiti dei primi anni del ’900, per l’eccezionale valore storico e artistico dei materiali, sono stati esposti su manichini, testimoniando la raffinatezza sartoriale dell’epoca.

Durante la sfilata, le arie più celebri dell’opera lirica, da Trovatore a Manon Lescaut, da Madame Butterfly a Tosca, da Carmen a La Bohème, da Cavalleria Rusticana a Le nozze di Figaro , hanno accompagnato i modelli e le modelle, interpretati da ragazzi e adulti non professionisti, calati con eleganza nelle varie figure sceniche.

Le musiciste Imelde Ghione e Lucia Maurino hanno reso ancora più suggestivo l’evento, immergendo il pubblico nel fascino dell’opera, intesa come fusione di musica, letteratura, costumi e scenografia, capace di risvegliare emozioni profonde e curiosità verso culture e tradizioni lontane.

(Foto: Paola Biolè)

L’associazione culturale Giovanni “Netu” Borgna ha espresso la propria gratitudine a Elizabeth Costes per la messa a disposizione dei costumi, alle musiciste e a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dello spettacolo, dagli addetti al trucco e parrucco, alla preparazione del buffet, fino al supporto logistico e organizzativo.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche all’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Valderico Berardo e del vicesindaco e assessore alla cultura Bruno Berardo, per il sostegno economico e logistico.

Infine, un plauso speciale è andato al numeroso pubblico presente, che ha contribuito a rendere l’evento un successo memorabile, celebrando la bellezza, la storia e la magia dell’opera lirica attraverso l’eleganza senza tempo dei costumi di Micheline Blaud.