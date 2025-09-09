A Mondovì arrivano i Nomadi grazie all’edizione invernale del Movì Music Festival

Domenica 7 dicembre la città di Mondovì ospiterà sul palco del “Palamanera” una delle band più longeve d’Italia: i Nomadi. Un grande spettacolo all’interno della rassegna “The Christmas Show”, il nuovo format inserito nel cartellone del Movì Music Festival – Winter Edition, promosso dall’associazione culturale “Recital” con il patrocinio e il sostegno del Comune di Mondovì. L’intero weekend dell’Immacolata, però, si preannuncia ricco di appuntamenti. “The Christmas Show”, infatti, porterà in città non solo i Nomadi, ma anche altri eventi e spettacoli capaci di trasformare il Palamanera in un palcoscenico di musica, magia e atmosfere natalizie.

Fondati nei primi anni ’60 da Beppe Carletti e Augusto Daolio, i Nomadi hanno esordito nel 1963 con un nome nato quasi per caso ma diventato presto simbolo del loro spirito itinerante: portare la musica ovunque, dai piccoli paesi ai grandi palchi delle città italiane. Con oltre 52 lavori discografici tra album in studio, live e raccolte, e più di 15 milioni di copie vendute, i Nomadi restano un fenomeno unico nel panorama musicale italiano e internazionale, secondi per longevità solo ai Rolling Stones. La loro carriera non si è distinta solo per i successi discografici e per gli oltre cento fan club sparsi in tutta Italia, ma anche per l’impegno civile e umanitario che ha caratterizzato la loro storia. La musica dei Nomadi continua ad abbracciare generazioni diverse, trasformandosi in un filo che unisce pubblico di ogni età.