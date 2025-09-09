A Piasco una serata di sport per tutta la famiglia

Prosegue il calendario degli eventi di settembre a Piasco con un appuntamento dedicato a sport e socialità.

Venerdì 12 settembre, dalle 18 alle 22, piazza Biandrate e parte di via Umberto I verranno chiuse al traffico per lasciare spazio a una vera e propria festa dello sport.

Numerose associazioni sportive locali – e non solo – hanno aderito all’iniziativa, proponendo attività pensate per tutte le età. Bambini, ragazzi e adulti avranno la possibilità di cimentarsi in discipline diverse: dalla corsa al ciclismo (con la conferma della pista pump track), dal tennis tavolo al braccio di ferro, dal karatè alla zumba, fino ai balletti ispirati al nuoto sincronizzato.

La serata non si limiterà al solo movimento fisico: dopo l’attività sportiva, i bar del paese saranno pronti ad accogliere gli sportivi con momenti di convivialità e buona musica, creando un’atmosfera di festa nel cuore del centro storico.

«Dopo il successo della Pump Track – sottolinea l’assessore allo Sport Enrico Dalmasso – rilanciamo lo sport quale motore di aggregazione sociale e di costruzione di comunità. Lo sport unisce persone di età, culture, origini e condizioni sociali diverse attorno a una passione comune». L’assessore ha inoltre rivolto un ringraziamento particolare ai consiglieri Ferrato, Fina e Chiavassa per il grande lavoro svolto nell’organizzazione dell’evento.

Una serata che si preannuncia come un’occasione di divertimento, incontro e scoperta, dove lo sport diventa protagonista e strumento di coesione per tutta la comunità piaschese.



