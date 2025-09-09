Alba si illumina di verde per la XVIII Giornata Nazionale sulla Sla

Anche Alba partecipa alla XVIII Giornata Nazionale sulla Sla, che si terrà giovedì 18 settembre. Le torri medievali di piazza Risorgimento si illumineranno di verde, diventando simbolo concreto di solidarietà e di vicinanza a chi ogni giorno affronta la sclerosi laterale amiotrofica.

L’iniziativa è promossa da AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, con il patrocinio e la collaborazione di ANCI e dei Comuni italiani coinvolti. Il verde che accenderà i monumenti rappresenta un messaggio semplice ma potente: nessuno è solo nella sua battaglia.