 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 09 settembre 2025, 16:14

Alba si illumina di verde per la XVIII Giornata Nazionale sulla Sla

Il 18 settembre le torri medievali di piazza Risorgimento accese in segno di vicinanza a chi lotta contro la malattia

Alba si illumina di verde per la XVIII Giornata Nazionale sulla Sla

Anche Alba partecipa alla XVIII Giornata Nazionale sulla Sla, che si terrà giovedì 18 settembre. Le torri medievali di piazza Risorgimento si illumineranno di verde, diventando simbolo concreto di solidarietà e di vicinanza a chi ogni giorno affronta la sclerosi laterale amiotrofica.

L’iniziativa è promossa da AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, con il patrocinio e la collaborazione di ANCI e dei Comuni italiani coinvolti. Il verde che accenderà i monumenti rappresenta un messaggio semplice ma potente: nessuno è solo nella sua battaglia.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium