Bra: al via il contest fotografico per la scelta delle foto del calendario Avis

Anche per il 2026 l’Avis di Bra, insieme ai gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno, realizzerà l’ormai conosciuto ed apprezzato calendario fotografico e quindi anche per quest’anno si è organizzata l’edizione (la nona) del contest fotografico che porterà alla realizzazione del calendario 2026.

Per questa edizione il tema scelto è “I piccoli gesti che cambiano il mondo”. Dopo aver esaurito gli elementi naturali (“aria”, “terra”, “fuoco” ed “acqua”) potrete sbizzarrirvi scattando fotografie che abbiano il richiamo alla semplicità dei piccoli gesti che scaldano il cuore, ravvivano i sentimenti e fanno passi concreti per migliorare il mondo, la nostra vita ed il nostro benessere. Naturalmente la partecipazione è aperta a tutti (ad eccezione dei fotografi professionisti) e non esistono limiti di età: unico elemento richiesto è la fantasia e la voglia di partecipare a questo progetto che ha come finalità ultima la divulgazione della donazione del sangue. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di tre opere.

Si invitano tutti gli interessati a prendere visione del regolamento sul sito www.avisbra.it . Eventuali richieste di informazioni particolari possono essere inviate a calendarioavisbra@gmail.com .

La scadenza per l’invio delle fotografie è il 12/10/2025. Le 12 fotografie selezionate verranno inserite nel calendario ed inoltre agli autori delle tre ritenute maggiormente adatte a rappresentare il tema saranno omaggiati importanti premi, fra cui uno smart box!

Preparate le macchine fotografiche e scatenate l’inventiva: il calendario AVIS Bra 2026 aspetta proprio voi!