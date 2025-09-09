"Bùgia e Mangia - Sport pizza & salute" chiude la seconda edizione di Racconigi

Sabato 6 settembre si è svolta la seconda edizione della manifestazione denominata “Bùgia e Mangia - Sport pizza & salute”, che dopo il successo della prima edizione, quest’anno ha “raddoppiato”, estendendo la durata dell’evento a tutta la giornata. La manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi, ed alle famiglie in generale, ho avuto come filo conduttore lo sport ed il divertimento, ma non sono mancati importanti momenti dedicati alle tematiche della salute.

La giornata è stata realizzata grazie ad una proficua collaborazione tra le Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio, i Comuni di Cavallermaggiore e Racconigi e l’ASL CN1, che hanno tra l’altro patrocinato l’evento.

La mattinata ha preso il via con “Il Sentiero della Salute”, una camminata da Racconigi a Cavallermaggiore, lungo gli affascinanti e bucolici paesaggi del “Sentiero del Maira”; durante la camminata, il Dott. Germano Chiapello (Responsabile della struttura dipartimentale di Urologia dell’ospedale di Mondovì), coadiuvato da personale sanitario ed amministrativo dell’ASL CN1 (Luisa Conte, Luana Giordano, Antonella Franco e Stefania Roattino), ha tenuto una “Cattedra della salute” incentratrata sul paziente oncologico, la sua presa in carico e la cura attraverso i serizi GIC e CAS. La Cattedra è un’iniziativa che combina attività fisica ed informazione sulle tematiche connesse alla salute e si svolge in modo informale grazie al personale sanitario che partecipa alla passeggiata, realizzando dei momenti informativi, e rendendosi disponibile al dialogo in un contesto speciale come quello del “Sentiero del Maira”. Alla camminata hanno preso parte circa 140 persone, provenienti da tutte le parti della Provincia e dal Torinese, al termine della camminata si è tenuto un pranzo presso la sede del gruppo volontari alpini di Cavallermaggiore.

Sempre in mattinata si è svolta, presso la stupenda cornice del “Parco Genta”, una lezione gratuita di Vinyasa Yoga, tenuta dall’istruttrice Allasia Nicoletta, a cui ha preso parte un buon numero di persone.

A partire dal primo pomeriggio, sino a sera, il centro storico della città è stato popolato da una foltissima schiera di giovani atleti e non, accompagnati dalle loro famiglie, che hanno così potuto fare esperienza di numerosi sport. I giovani hanno potuto praticare gli sport più conosciuti come il basket, il calcio, il volley, il tennis, per poi passare ad attività più particolari come il karate, la capoeira, il judo, la danza, il fitness, la ginnastica artistica, l’orienteering, l’arrampicata su percorso sospeso, il twirling, la scuola di circo, l’agility dog e la dama. All’evento hanno presenziato anche la CRI RACCONIGI, l’AVIS, l’AIDO e l’associazione Amici della Biblioteca ODV, che hanno proposto diverse attività ludico formative. Al termine del pomeriggio hanno ritirato il “braccialetto dello sportivo”, necessario per fare esperienza delle diverse attività, circa 500 giovani, e meno giovani, che hanno potuto così cimentarsi, divertendosi, nelle diverse discipline ed attività, con un’affluenza complessiva di persone ampiamente superiore al migliaio.

Sempre nel pomeriggio il personale medico (Dott.ssa Denise Sorasio) ed infermieristico (Carla Migliore, Mariateresa Fissore e Maurizia Beltramone) dell’ASL CN1, supportato dalla Dott.ssa Vala Poloni, ha eseguito tutta una serie di accertamenti sanitari gratuiti, fornendo alle persone presenti preziose indicazioni su come mantenere o migliare il loro stato generale di salute.

Dopo la prima parte del pomeriggio dedicata al “bùgia”, si è poi passati al “mangia”, realizzando una “pizzata” all’interno dell’Ala comunale con circa 300 coperti.

La giornata si è conclusa con uno spettacolo di danza, arti marziali, ginnastica atistica e twirling realizzato all’aperto in piazza Vittorio Emanuele II°.

Gli organizzatori ringraziano tutte le 24 Associazioni che hanno aderito, l’Amministrazione Comunale di Cavallermaggiore e Racconigi, l’ASL CN1, la Protezione Civile, la Proloco per il servizio bar, la ditta ACQUA EVA di Paesana, la ditta G.I.E. snc, la Macelleria Carignano e tutti i volontari che si sono messi a disposizione per poter offrire alla nostra comunità locale, una giornata di sport, gioco e condivisione.