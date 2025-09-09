Cherasco: "Felici senza saperlo. In ricordo di Gina Lagorio, donna cheraschese"

In occasione dell’equinozio d’autunno 2025, domenica 21 settembre 2025, alle ore 17.45, il cortile dell’Archivio Storico di Cherasco farà da sfondo all’incontro “Felici senza saperlo. In ricordo di Gina Lagorio, donna cheraschese”, un momento interamente dedicato alla scrittrice originaria della Città delle Paci, figura emblematica della cultura italiana. L’evento è finalizzato a celebrare la memoria della scrittrice attraverso letture e racconti tratti dalle sue opere più significative.

Dice la consigliera con delega alla cultura Mara Degiorgis: «Sono fiera che la città di Cherasco partecipi al progetto promosso dall’editore Nino Aragno, che celebra i solstizi e gli equinozi attraverso appuntamenti culturali volti a riaffermare il legame profondo tra uomo e natura, tra ciclicità del tempo e vita interiore. Un invito a riscoprire la dimensione spirituale».

Durante l’appuntamento interverranno Flavio Russo e Fulvia Roggero de Il Teatro delle Dieci, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra parole, suggestioni e memoria, rendendo omaggio alla sensibilità letteraria e umana di Gina Lagorio, donna cheraschese e voce tra le più significative della letteratura del Novecento.

L’evento si terrà all’aperto, nel suggestivo cortile dell’Archivio Storico, il quale sarà visitabile anche durante e dopo l’incontro. In caso di maltempo, l’incontro si svolgerà in Auditorium.

Data: domenica 21 settembre 2025

Ora: ritrovo ore 17:45

Luogo: cortile archivio storico In via Monte di Pietà, 23 - Cherasco

Entrata: ingresso libero

Info: ufficio turistico telefono 0172 427050