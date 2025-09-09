 / Eventi

Eventi | 09 settembre 2025, 19:28

Chiusa Pesio, al Parco Archeodidattico La Roccarina arriva "Alba Gallica"

Per due giornate si trasformerà in un vero e proprio villaggio celtico, con attività didattiche e laboratori per grandi e bambini, rievocazioni, conferenze e momenti di spettacolo che faranno rivivere usi, tradizioni e spiritualità

Sabato 13 e domenica 14 settembre il Parco Archeodidattico La Roccarina di Via Sant’Anna a Chiusa di Pesio ospita “Alba Gallica: la Gallia Cisalpina risorge”, l'evento organizzato da Terra Taurina in collaborazione con Flamulasca.

Per due giornate il parco si trasformerà in un vero e proprio villaggio celtico, con attività didattiche e laboratori per grandi e bambini, rievocazioni, conferenze e momenti di spettacolo che faranno rivivere usi, tradizioni e spiritualità della Gallia cisalpina.

Il programma prevede sabato 13 settembre l’apertura del campo storico alle 13, seguita da una conferenza sullo sciamanesimo celtico, giochi tradizionali, riti e danze, fino alla cena storica e al suggestivo rito notturno “Alba Gallica”. Domenica 14 settembre il campo aprirà alle 10 con dimostrazioni di allenamento, danze rituali e il rito di chiusura nel pomeriggio.

Tutti i dettagli e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina evento Facebook: Alba Gallica – La Gallia Cisalpina risorge


 

c.s.

