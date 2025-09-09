"Degusta La Morra": grande successo per la degustazione a cielo aperto più attesa dell'anno

Si è chiusa con successo domenica 7 settembre 2025, l’annuale edizione di “DeGusta La Morra”, la degustazione a cielo aperto più attesa dell’anno che ha visto oltre 500 persone popolare vie, piazze e piazzette dell’affascinante borgo langarolo di La Morra, per conoscere e assaggiare i vini dei 50 produttori lamorresi presenti all’evento.

“DeGusta La Morra” è senza dubbio uno degli eventi più coinvolgenti dell’estate nelle Langhe per gli amanti dei vini e della gastronomia locale, realizzato dalla Cantina Comunale di La Morra in collaborazione con La Morra Eventi e Turismo, ogni anno porta lungo le vie, negli angoli e nelle piazze del centro storico, le tipiche barriques, le botti in legno di rovere dove vengono conservati per l’invecchiamento alcuni vini di alta qualità (detti quindi barricati), che vengo trasformate in punti di assaggio e dove i vignaioli di La Morra, accolgono i partecipanti per raccontare loro la storia che c’è dietro ogni bottiglia dei loro i fantastici vini, dal Barolo alla Barbera, passando per Dolcetto e Nebbiolo.

A fare da cornice alle degustazioni dei preziosi vini, grande successo anche per le esibizioni della Pole Dance Virtude Alba che ha incantato il pubblico con gli emozionanti aerial silks: forza, grazia ed espressione artistica in un’unica performance coinvolgente.

[Gli acrobati durante un'esibizione di aerial skills]

Altrettanto seguite le letture animate e mini-laboratori della Biblioteca civica Don Giovanni Rubino, dedicate ai visitatori più piccini.

[I bambini durante uno dei mini-laboratori dedicati ai più piccoli]

Sono stati tanti anche coloro i quali hanno visitato all’interno della Cantina Comunale, la mostra di Elia Sampò, Metonimie Enologiche, percorso pittorico – a tratti ironico – sulle molte sfaccettature del mondo del vino e quelli che hanno partecipato, nella chiesa di San Sebastiano, all’incontro moderato dal giornalista Silvano Bertania per la presentazione del libro: Alla conquista della Vuelta di Filippo Manfredi.

“Anche quest’anno è stato un successo che ci rende felici e orgogliosi – dichiarano gli organizzatori della Cantina Comunale di La Morra e di La Morra Eventi e Turismo – l’appuntamento è per il prossimo anno, in cui sicuramente verrà arricchita l’offerta per rendere l’evento ancora più coinvolgente e unico”.