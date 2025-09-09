 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 09 settembre 2025, 16:20

Giacomo Biondi, dopo il record della “Tasta Genola”, racconta i suoi 4 anni da presidente della Pro loco [FOTOGALLERY]

Il ventiseienne genolese: “Un gruppo giovanissimo e pieno di motivazioni, che entra attivamente nella nostra comunità”

Il presidente della Pro Loco Giacomo Biondi con la vice Martina Grasso all'evento &quot;Tasta Genola&quot;

Il presidente della Pro Loco Giacomo Biondi con la vice Martina Grasso all'evento "Tasta Genola"

Buon successo di partecipanti alla camminata, abbinata alle tappe mangerecce negli stand in paese, della “Tasta Genola”. L’evento si è tenuto domenica 7 settembre ed è stato organizzato dalla Pro loco. Vi hanno partecipato circa 350 persone.

Un risultato abbastanza significativo per noi, perché era la prima volta che proponevamo questo appuntamento in diurna a settembre. Solitamente si teneva a fine giugno in notturna. In quest’edizione abbiamo infatti raggiunto il record di partecipanti”, commenta l’attuale presidente della Pro loco di Genola Giacomo Biondi, nel ruolo da quattro anni e mezzo, anche se fa parte del direttivo da otto.

Nata negli anni 2000, l’associazione ricreativa, che in un periodo aveva subito anche una fase di arresto, ora procede a pieno regime con le sue attività, con un direttivo molto giovane, che ha richiamato esclusivamente giovani di Genola, tra i 18 e i 26 anni.

Rispetto ad altri paesi, trovo significativo che la Pro loco sia proprio uno spazio formativo per i giovani del paese, che entrano attivamente nella vita della comunità, con un ruolo che porta responsabilità, ma pur sempre tutelato e protetto dal Comune. Adesso la collaborazione stretta con il Comune va avanti da più di dieci anni, Molti dei consiglieri comunali e lo stesso sindaco Flavio Gastaldi sono passati attraverso la nostra realtà – racconta Biondi. -  È proprio un trampolino di lancio per chi tiene alla comunità di Genola”.

Il direttivo è composto, oltre che dal presidente Biondi (classe 1999), dalla vice Martina Grasso (2000), dal tesoriere Mario Ballario (2002), dal segretario Andrea Turco, (1998) e da Federica Daniele (2002), Anna Chiaramello (2002), Nicolò Gullino (2005), Elena Chiavassa (2001) e Alessia Daniele (2003).

Ora il gruppo preparerà altri eventi, in vista dell’autunno e del prossimo Natale che vi andremo a svelare nelle prossime settimane.

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento &quot;Tasta Genola&quot;

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento "Tasta Genola"

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento &quot;Tasta Genola&quot;

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento "Tasta Genola"

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento &quot;Tasta Genola&quot;

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento "Tasta Genola"

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento &quot;Tasta Genola&quot;

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento "Tasta Genola"

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento &quot;Tasta Genola&quot;

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento "Tasta Genola"

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento &quot;Tasta Genola&quot;

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento "Tasta Genola"

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento &quot;Tasta Genola&quot;

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento "Tasta Genola"

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento &quot;Tasta Genola&quot;

Nelle fotografie diversi momenti dell'evento "Tasta Genola"

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium