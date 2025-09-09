Giacomo Biondi, dopo il record della “Tasta Genola”, racconta i suoi 4 anni da presidente della Pro loco [FOTOGALLERY]

Buon successo di partecipanti alla camminata, abbinata alle tappe mangerecce negli stand in paese, della “Tasta Genola”. L’evento si è tenuto domenica 7 settembre ed è stato organizzato dalla Pro loco. Vi hanno partecipato circa 350 persone.

“Un risultato abbastanza significativo per noi, perché era la prima volta che proponevamo questo appuntamento in diurna a settembre. Solitamente si teneva a fine giugno in notturna. In quest’edizione abbiamo infatti raggiunto il record di partecipanti”, commenta l’attuale presidente della Pro loco di Genola Giacomo Biondi, nel ruolo da quattro anni e mezzo, anche se fa parte del direttivo da otto.

Nata negli anni 2000, l’associazione ricreativa, che in un periodo aveva subito anche una fase di arresto, ora procede a pieno regime con le sue attività, con un direttivo molto giovane, che ha richiamato esclusivamente giovani di Genola, tra i 18 e i 26 anni.

“Rispetto ad altri paesi, trovo significativo che la Pro loco sia proprio uno spazio formativo per i giovani del paese, che entrano attivamente nella vita della comunità, con un ruolo che porta responsabilità, ma pur sempre tutelato e protetto dal Comune. Adesso la collaborazione stretta con il Comune va avanti da più di dieci anni, Molti dei consiglieri comunali e lo stesso sindaco Flavio Gastaldi sono passati attraverso la nostra realtà – racconta Biondi. - È proprio un trampolino di lancio per chi tiene alla comunità di Genola”.

Il direttivo è composto, oltre che dal presidente Biondi (classe 1999), dalla vice Martina Grasso (2000), dal tesoriere Mario Ballario (2002), dal segretario Andrea Turco, (1998) e da Federica Daniele (2002), Anna Chiaramello (2002), Nicolò Gullino (2005), Elena Chiavassa (2001) e Alessia Daniele (2003).

Ora il gruppo preparerà altri eventi, in vista dell’autunno e del prossimo Natale che vi andremo a svelare nelle prossime settimane.