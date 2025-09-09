I colori di Katarina di Cardè tra arte, musica e poesia

La corte del castello di Cardè giovedì 11 settembre alle 20.45 si trasformerà in palcoscenico per “Arte musica poesia”, una serata capace di intrecciare linguaggi diversi, pittura, letteratura e musica, in un’unica esperienza condivisa.
Ad aprire la rassegna sarà la mostra “Autoanalisi” di Caterina Rinaudo Carone, in arte ‘Katarina’, arricchita dagli oggetti creativi di Renato Rinaudo ‘Tonar’, fratello della pittrice.
Un percorso espositivo che conduce lo spettatore dentro un viaggio intimo e riflessivo, tra forme e colori che diventano strumento di introspezione.
“La pittura e l’arte in generale – racconta Katarina – non sono solo il mio modo di esprimermi, ma anche il mio essere. Questa esposizione unisce un viaggio interiore alla ricerca di una forma d’arte che ben si sposi con i luoghi del castello di Cardè messi a disposizione dalla famiglia Ramello”.
La letteratura sarà protagonista con il libro di Livio Ardelli, ‘Come una vecchia catabaucalesi’, un’opera originale che alterna prosa e poesia sul tema dell’amore, trasformandosi in una sorta di ‘poesia variabile’ grazie alla voce dei lettori.
Il titolo stesso, ‘catabaucalesi’, termine di origine greca, ancora usato in Portogallo e in Francia per indicare la ninnananna, introduce a un cammino fatto di racconti intrecciati, poesie e destini che s'incrociano.
I protagonisti saranno introdotti da Devis Rosso, le letture saranno a cura di Claudio Bianco ed Erika Rinaudo.
A completare l’atmosfera, le emozioni in musica dell’ ‘Archimedia Ensemble’, che accompagneranno la serata con suggestioni sonore capaci di creare un ponte tra le arti visive e la parola scritta.
L’ingresso all’evento è libero e, al termine, il pubblico potrà partecipare a un brindisi inaugurale.
La mostra “Autoanalisi” resterà visitabile ad ingresso libero fino a domenica 21 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30.
Per informazioni: 333-6141932 o 338-1275225