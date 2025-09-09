Il mitico Roby Facchinetti dei Pooh ospite del Galà della Castagna d'Oro 2025

Oltre sessant’anni di carriera e ancora lì, sulla cresta dell'onda, a far cantare gli italiani di tutte le età con indissolubili ritornelli come “Non restare chiuso qui Pensiero….”, “Chi fermerà la musica…” Sarà lui, il grande Roby Facchinetti dei Pooh, il primo super ospite del 37ª Galà della Castagna d'Oro, l'ormai consolidato evento autunnale che andrà in scena a Frabosa Sottana dal 3 al 5 ottobre.

Per inaugurare ufficialmente la kermesse, torna a grande richiesta la prestigiosa cena di gala che, venerdì 3 ottobre al Gala Palace, sarà sfavillante vetrina per le eccellenze enogastronomiche del territorio, sapientemente valorizzate dallo chef Ezzelino e anche per i personaggi di eccellenza che con il loro impegno hanno saputo promuovere la Granda.

Le iscrizioni alla cena sono già aperte, telefonando all’Infopoint Mondolé 331.8757807.

Nella serata di sabato 4 ottobre alle ore 21 al Gala Palace, Roby Facchinetti, cantautore e voce dell’inossidabile band, sarà protagonista del talk show “A tu per tu” condotto dal giornalista Marino Bartoletti, ormai affezionato amico di Frabosa Sottana.

Sono tanti i testi delle canzoni composti e cantati da Facchinetti che hanno dato notorietà alla rock band dei Pooh e sono rimasti nella memoria collettiva per generazioni. Poeta musicale che sul palco svelerà, in parte, le sue ispirazioni e il segreto del suo lungo e brillante successo.

“Siamo felici che abbia accettato il nostro invito, perché con la sua presenza porterà a Frabosa l’entusiasmo e la passione che lo contraddistinguono, le stesse caratteristiche con le quali da sempre organizziamo la nostra manifestazione" - commenta il presidente dell'Associazione Turistica Mondolè, Paolo Bruno, ideatore e organizzatore dell'evento.

La serata sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Molti altri sono gli appuntamenti che arricchiranno le giornate del Galà della Castagna d’Oro, nei prossimi giorni gli organizzatori sveleranno il programma completo ed anche i nomi dei Campioni che riceveranno a Frabosa Sottana il premio Castagna d’Oro durante la premiazione di domenica 5 ottobre.

Per aggiornamenti seguite le pagine Facebook e Instagram “Galà della Castagna d'oro”.