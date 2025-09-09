La festa patronale di Santa Maria anima la frazione Occa di Envie

La festa patronale in onore di Santa Maria torna ad animare la frazione Occa di Envie in valle Po con un programma ricco di appuntamenti religiosi e popolari.

A coordinare i festeggiamenti è la presidente Patrizia Massucco, affiancata da tutti i membri attivi della Pro Loco Envie , che anche quest’anno hanno voluto proporre un evento alla portata di tutti, nel segno della tradizione e dello spirito di comunità. Dopo il successo ottenuto con la patronale del capoluogo, il sodalizio enviese afferma con entusiasmo: “Se ad agosto non ci si annoia, a settembre non ci si ferma”.

La frazione Occa vanta da sempre solide tradizioni popolari e religiose, e la patronale dedicata a Santa Maria rappresenta un appuntamento molto sentito, che si affianca alle celebrazioni dei Santi Marcellino, Pietro ed Erasmo e alle feste campestri delle varie cappelle. È una ricorrenza legata alla storia del paese e al suo sviluppo folkloristico e culturale, capace di unire momenti di preghiera e di socialità, rafforzando il legame della comunità.

La data canonica cade nella seconda domenica di settembre, che quest’anno sarà domenica 14 settembre. I festeggiamenti, distribuiti su tre giornate, si svolgeranno con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio regionale del Piemonte, del Comune di Envie e dell’UNPLI.

IL PROGRAMMA

Venerdì 12 settembre: Ore 20: apertura dei festeggiamenti con la Festa della Birra e il tradizionale “Panino d’le Faye” (cosciotto, hamburger, hot dog, patatine e tanta birra). Prenotazione tavoli consigliata. Alle 2: Young Party e DJ Set con Roxi e Pitone, tra drinks, birra e street food fino a tarda notte.

Sabato 13 settembre: Alle 20: Cena Occhese (prenotazione obbligatoria) con dodici antipasti e dolce; menù adulti 18,00 euro e menù bambini 12 euro. Ore 22: Mojto Night e DJ Set con Farkas, fiumi di mojito, drinks, birra e street food fino a notte fonda.

Domenica 14 settembre: Alle 9: apertura della Fiera Agricola (per tutta la giornata). Ore 10: Santa Messa solenne in onore di Sant a Maria.Ore 10 - 12 e 15/18: spettacolo itinerante con il cantastorie Barbaluc e la sua ghironda. Ore 12: Pranzo campagnolo con “Orso Marino” (prenotazione obbligatoria). Menù: antipasto, minestra campagnola, bollito misto e dolce; adulti 20 euro – bambini 12 euro.

Ore 14: Gara di petanque a coppie, con formula a gironi. Si gioca esclusivamente con bocce vuote; non sono ammessi accoppiamenti tra categorie A,A. e A,B. Ore 20: serata Pic-nic, costo 2 euro a persona, con servizio bar e cucina a disposizione. Ore 21: spettacolo teatrale della compagnia dialettale “I Mac Fina Lì” di Cervignasco di Saluzzo, che porterà in scena “La Rapina”, commedia in piemontese di Gianni Cravero.

Durante tutte le giornate sarà attiva una pesca di beneficenza. Prenotazioni: Tel. 320-192 1408 (Flavia), 334-212 2359 (Vittoria) Tabaccheria Enrica Ferrero di Envie (entro e non oltre giovedì 11 settembre).