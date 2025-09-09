"Mondi Lontanissimi": la personale di Andrés Avré esplora macrocosmi e visioni dalle Langhe

Andrés Avrè presenta a Monforte d'Alba, dal 15 al 28 settembre la sua nuova collezione di opere. Qui sarà visitabile e aperta al pubblico la personale "Mondi Lontanissimi" che raccoglie una serie di lavori in cui l'artista indaga nel proprio inconscio le visioni di macrocosmi appena usciti dal caos primordiale, orizzonti infiniti e sospesi, spazi atmosferici dilatati, ricavati spesso dall'osservazione degli scenari inattesi e mutevoli che caratterizzano le Langhe.

Langhe ma non solo, paesaggi diversi entrano nella cornice, le tele ci guardano ammiccando dalle pareti. In realtà, fissano, piuttosto che essere appese. Perché sono luoghi piuttosto che dipinti; mondi interi, irriducibili a un termine generico come opere. Anche se è proprio questo che è confluito in loro: un'esistenza quotidiana creata attraverso operazioni ripetute: - mescolanza, addizione, sovrapposizione, sottrazione.

I Mondi Lontanissimi di Avré prendono ispirazione da tre paesaggi archetipici, ognuno dei quali evoca un diverso stato temporale: la Materia come memoria, intricata e stratificata; l'Oceano come il presente mutevole, in continuo cambiamento e fluido; e lo Spazio come un futuro sconfinato e inconoscibile. Sebbene apparentemente distinti, questi temi sono profondamente interconnessi, proprio come ogni dipinto si relaziona al successivo.

Le grandi tele ti catturano immediatamente come enormi iridi, grandi pianure di memoria che non pensavi che nessun altro potesse vedere. Le opere in alcuni casi sono composte da più parti. Pare che la natura essenziale di una, senza la sua vicina, sembri essere incompleta, eppure a ben vedere, ognuna può sussistere da sola.

Nota biografica

Andrés Avré è nato nel 1966 a Torino, in Italia, e vive e lavora nei pressi di Monforte d'Alba. Il suo lavoro combina una varietà di media con un'enfasi su dipinti "atmosferici" e gestuali. Il risultato complessivo è la creazione di uno spazio liminale tra il mondo fisico e quello di una mente frenetica, allo stesso tempo sicura di sé e alla ricerca di una grande verità in una nebbia di simboli riconoscibili.



Il tema dominante delle installazioni di Andrés Avré sembra essere uno sforzo di conciliare il mondo interiore della memoria e dell'immaginazione con quello con cui ci confrontiamo nella nostra vita quotidiana. Portiamo con noi questi messaggi dinamici e criptati ovunque andiamo, nel tentativo di decifrare i simboli e i significanti della nostra esperienza contemporanea.





La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero fino al 28 settembre.

All'interno della mostra sabato 20 settembre alle ore 18.00 verrà presentato il volume "Pinch me" dell'autrice statunitense Barbara Boyle.





Per informazioni:

andresavre@gmail.com

showroom: Corso IV Novembre 58, Bra



