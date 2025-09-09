Neri Marcorè chiude la mostra "In assenza di gravità"

Giovedì 18 settembre 2025 dalle ore 17 alle ore 20, si svolgerà presso la Biblioteca Civica “L. Einaudi” di Dogliani (Piazza Einaudi 9) l ’incontro informativo per l’avvio dei corsi di lingua italiana rivolti a cittadini stranieri, che si pongono l’obiettivo di fornire competenze linguistiche di base e avanzate (Livello A1/A2/B1), necessarie per favorire un’efficace integrazione della popolazione immigrata nel tessuto sociale e lavorativo del Paese. Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Interno con fondi europei e statali.

Questi corsi, gestiti dal CPIA 2 CN Alba Mondovì, in collaborazione con il Comune di Dogliani e l’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani, rappresentano un tassello fondamentale per l’integrazione linguistica e sociale dei cittadini provenienti da Paesi terzi, residenti sul nostro territorio. l corsi sono gratuiti e si svolgeranno a partire dal mese di ottobre 2025 con due lezioni a settimana in orario serale presso l’Istituto Comprensivo di Dogliani.

Le iscrizioni ai corsi avverranno giovedì 18 settembre dalle 17 alle 20, prendendo un appuntamento per l’incontro informativo e di valutazione linguistica al n. di tel. 0173.70210 oppure Whatsapp 3345629569 oppure e-mail: biblioteca.dogliani@gmail.com entro il 16 settembre.

Sarà necessario portare con sé un documento di identità, il codice fiscale e il permesso di soggiorno.