Riprendono le passeggiate culturali dell'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira

Si rinnova l’appuntamento con le passeggiate culturali gratuite, alla scoperta delle borgate dei Comuni dell’Ecomuseo, realizzate in collaborazione con le guide di Chamin, che questo sabato si focalizzano sul comune di Marmora.

Due gli appuntamenti di sabato 13 settembre

Al mattino, la passeggiata è un viaggio tra arte e storia. L’escursione parte da Borgata Reinero, un borgo ricco di affreschi ed elementi architettonici che richiamano il suo passato medievale. Da Reinero si sale alla chiesa Parrocchiale dei Santi Giorgio e Massimo per ammirare le meridiane, gli antichi affreschi e la epigrafe dedicata alla Vittoria Alata. Si rientra, infine, a Borgata Reinero.

Ritrovo a Marmora, nella piazza di Borgata Reinero.

Partenza alle ore 10.00 e arrivo alle ore 12.30/13.

Durata della visita: 2,5/3 ore

Nel pomeriggio, passeggiata alla scoperta dei tesori artistici e delle borgate di Marmora. Si parte da Borgata Vernetti, davanti al municipio, si visita l’affascinante Cappella dei Santi Sebastiano e Fabiano, con i resti degli affreschi quattrocenteschi che ornavano l’antica facciata e si prosegue verso le Borgate di Torello, Garino e Arata. Si chiude l’anello rientrando a Borgata Vernetti.

Ritrovo a Marmora, in Borgata Vernetti, davanti al Municipio.

Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.00/17.30.

Durata della visita: 2,5/3 ore.

Le passeggiate sono gratuite, in collaborazione con le guide di Chamin.

Per info contattare + 39 348 1869452 oppure alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com

L’iniziativa rientra all’interno del progetto "Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira", finanziato dalla Fondazione CRT e del progetto “Itinerari e Parole - Ecomuseo dell’Alta Valle Maira” Bando autunno 2024 della Fondazione CRC.