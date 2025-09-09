Roby Facchinetti, mitica voce dei Pooh, sarà protagonista di un'incontro speciale con il pubblico di Saluzzo

Saluzzo si prepara a vivere un momento imperdibile: Roby Facchinetti, voce storica dei Pooh e icona della musica italiana, sarà protagonista di un incontro speciale con il pubblico e di un firmacopie in occasione degli eventi “Negozi in Strada” e “Sport in Piazza”, domenica 21 settembre in Piazza Cavour, dalle ore 17.



Durante l’incontro, condotto da Doriano Mandrile, Roby Facchinetti presenterà il suo ultimo, emozionante progetto musicale: "Parsifal – l’uomo delle stelle", un’opera-prog intensa e profonda, che riprende e reinterpreta la celebre suite “Parsifal” del 1973 – uno dei brani più iconici dei Pooh – trasformandola in un racconto epico e moderno, arricchito da nuove composizioni, testi di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini, e la collaborazione di grandi artisti della scena italiana e internazionale.

Al termine della presentazione seguirà il firmacopie del nuovo album.

L’accesso prioritario all’area firmacopie a chi acquista “Parsifal – L’Uomo delle Stelle” nei seguenti punti vendita:

• EXIT Music, Via della Resistenza 4/A/2 – Saluzzo (nei giorni precedenti l’evento);

• Corner dedicato presso Piazza Cavour (il giorno dell’evento);

• Stand di Negozi in Strada in Corso Italia (zona Monumento Silvio Pellico).

L’iniziativa è promossa nell’ambito della 48ª edizione di “Negozi in Strada Saluzzo” e “Sport in Piazza”, dalla Confcommercio di Saluzzo e zona - nell'anniversario degli 80 anni - con il supporto di Saluzzo CCN, Fondazione Amleto Bertoni e la Città di Saluzzo.

