Sabato esplosivo: il Closing Party di Mamacita a Le Vele Alassio!

Questo sabato, 13 settembre, dalle ore 23:00, il party più caliente dell'estate saluta il suo pubblico con un grande show. Le Vele Alassio si prepara ad accendere ancora una volta la notte con un appuntamento imperdibile: il closing party ufficiale di Mamacita, l'evento che ha infiammato la stagione estiva con il suo mix esplosivo di Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban.



Mamacita è molto più di un party: è uno show a 360 gradi, tra visual spettacolari, coreografie coinvolgenti e ritmi latini capaci di trasformare la pista in un concentrato di energia e passione. Un format che ha conquistato il pubblico settimana dopo settimana, diventando tappa fissa per chi ama ballare fino all'alba.



Sabato sarà l'occasione perfetta per salutare l'estate con stile, insieme a centinaia di appassionati pronti a vivere ogni battito fino all'ultima nota.



L'estate non finisce finché non lo dice Mamacita. E questo sabato, Le Vele scrive il suo gran finale.



Le Vele Alassio è attento al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



L'ingresso è consentito solo su prenotazione, con priorità riservata ai clienti con tavolo, per garantire la migliore esperienza possibile.



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita Closing Party Saturday 13th September 2025



Le Vele Alassio vi aspettano per l'ultimo appuntamento dell'estate con

Mamacita!!



Saturday 13th September 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Closing Party





IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-closing-party-saturday-13th-september-2025--201578/channel--le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721