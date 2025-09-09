Si parte: è tempo della “Festa Patronale di Santa Croce 2025” a Cervere

Partirà ufficialmente giovedì 11 settembre la Festa patronale di Santa Croce, che sarà caratterizzata da cinque giornate che proporranno sport, gastronomia, musica e tradizione.
La manifestazione è curata come sempre dalla Pro loco Amici di Cervere, in collaborazione con il Comune e la CRF Cassa di risparmio di Fossano.
Tra gli appuntamenti il “Terzo Trail della Valle del Porro” Cervere, una corsa non competitiva sulla distanza di 6,5 km; la gara a bocce individuale; il gran Fritto misto di pesce di Santa Croce; la festa dei giovani “Santa Cruz” accompagnata da musica dance e la pizza in compagnia.
Lunedì 15, per chiudere, la storica Fiera bovina di Santa Croce in piazza San Sebastiano (in piedi da ormai oltre 200 anni), con consegna di premi e della gualdrappa al miglior esemplare di bestiame e il gran Bollito per l’occasione.
Per le varie informazioni e per le iscrizioni agli appuntamenti contattare il 3484857395.