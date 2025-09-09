 / Eventi

Eventi | 09 settembre 2025

Si parte: è tempo della “Festa Patronale di Santa Croce 2025” a Cervere

Dall’11 al 15 settembre cinque giornate dedicate allo sport, alla gastronomia, alla musica e alla tradizione. Immancabile l’ennesima edizione della Fiera bovina di Santa Croce

Partirà ufficialmente giovedì 11 settembre la Festa patronale di Santa Croce, che sarà caratterizzata da cinque giornate che proporranno sport, gastronomia, musica e tradizione.

La manifestazione è curata come sempre dalla Pro loco Amici di Cervere, in collaborazione con il Comune e la CRF Cassa di risparmio di Fossano.

Tra gli appuntamenti il “Terzo Trail della Valle del Porro” Cervere, una corsa non competitiva sulla distanza di 6,5 km; la gara a bocce individuale; il gran Fritto misto di pesce di Santa Croce; la festa dei giovani “Santa Cruz” accompagnata da musica dance e la pizza in compagnia.

Lunedì 15, per chiudere, la storica Fiera bovina di Santa Croce in piazza San Sebastiano (in piedi da ormai oltre 200 anni), con consegna di premi e della gualdrappa al miglior esemplare di bestiame e il gran Bollito per l’occasione.

Per le varie informazioni e per le iscrizioni agli appuntamenti contattare il 3484857395.

Cristiano Sabre

