09 settembre 2025

Trinità saluta l'estate con il tradizionale "Street Food" in piazza Umberto I

Venerdì 5 settembre i commensali hanno potuto gustare le specialità delle attività culinarie del paese

Un momento della serata dedicata allo Street food a Trinità

Per salutare l’estate Trinità si è riunita lo scorso 5 settembre per il tradizionale “Street Food” in piazza Umberto I.

Una festa nella quale erano presenti le varie attività culinarie locali con le loro specialità.

Trinità ha risposto molto bene con molto pubblico e gustato in grande quantità tutte le prelibatezze proposte. Ritengo essere stata ottima anche la preparazione dei vari piatti da asporto. – analizza la sindaca Ernesta Zucco - I commensali hanno gradito le varie preparazioni: dal cuoppo della pizzeria Da Olivio, sino agli arancini e alla pizza fritta di Pizza 88. Immancabili anche i gelati di Tuttocioccolato di Melis. Poi ancora i panini e gli hamburger di Black Bell, i dolci di Dolcezze di Laura, la birra di Cuore di caffè, i piatti salati e dolci di Sapore di pane, la battuta al coltello e la frutta di Da Pippo frutta”.

Cristiano Sabre

