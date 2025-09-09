A Mondovì torna “Altruismo a tavola” domenica 14 settembre

Sarà un’autentica giornata di festa quella di domenica 14 settembre a Sant’Anna di Avagnina (Mondovì) dove, negli spazi ricreativi dell'associazione "Noi di S. Anna" andrà in scena “Altruismo a tavola”, la tradizionale festa dell'associazione Autismo Help, che dal 2001 si occupa della tutela delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Oltre al pranzo (aperitivo di benvenuto, antipasti misti, Gran Raviolata, torta "Autismo Help" e frutta a 18 euro, bambini 10 euro), la giornata sarà caratterizzata da musica, divertimento e allegria all’insegna dello stare insieme.