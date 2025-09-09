Azione: sabato 13 settembre primo banchetto informativo a Bra

Sabato 13 settembre a Bra il primo banchetto informativo dopo l’estate. Con l’inizio di settembre riparte l’attività di Azione sul territorio della Granda. Sabato 13 settembre a Bra, dalle ore 15 alle 18, il coordinamento cittadino sarà presente in Via Cavour angolo Via Marconi con un banchetto informativo aperto a tutti i cittadini.

“Riprendiamo con entusiasmo il nostro lavoro in città – dichiara Iulian Neghina, coordinatore cittadino di Azione a Bra – per incontrare i braidesi, ascoltare i loro bisogni e raccontare il progetto politico di Azione. Il banchetto sarà un’occasione di confronto diretto, perché la politica deve tornare a essere vicina alle persone, partire dai problemi reali della città e offrire soluzioni serie e pragmatiche.”

“Come Azione – prosegue Neghina – vogliamo essere un punto di riferimento per chi non si riconosce negli estremismi, ma desidera una politica riformista, concreta e competente. Questo banchetto rappresenta il primo passo di un percorso più ampio di presenza e di impegno costante sul territorio braidese.”

Azione invita i cittadini a partecipare, per condividere idee, domande e proposte utili alla comunità.