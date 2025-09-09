UNI3 di Bra: ricominciano le lezioni per restare sempre giovani e attivi

Spazio alla conoscenza, allo studio, all'approfondimento di tante materia, ma anche a momenti divertenti e viaggi culturali. Tutto questo e tanto altro è racchiuso nelle attività della UNI3 di Bra che da quest’anno si chiamerà UNIVERSITÀ PER TUTTI perché tutti possono partecipare alle lezioni: non vi sono limiti di età né sono richiesti titoli di studio.

Venerdì 3 ottobre si inaugurerà con “il botto” questa rinnovata Università con un divertentissimo spettacolo del poliedrico artista Filippo Bessone: uno show tra comicità, riflessioni e improvvisazione che promette di coinvolgere il pubblico di tutte le età. “Resti tra noi”, la nuova commedia di Bessone verrà messa in scena all’Auditorium Arpino a partire dalle ore 15.00 con ingresso gratuito.

Il nuovo anno accademico dell’Uni3 di Bra propone un programma ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura. Sono previsti due incontri settimanali di due ore ciascuno (dalle 15.00 alle 17.00) il mercoledì e il venerdì in cui vengono trattati temi di attualità e di cultura generale. Nel corso dell’anno è inoltre possibile frequentare numerosi laboratori pomeridiani, gite e eventi culturali nei seguenti giorni: lunedì, martedì e giovedì. Il programma può essere scaricato dal sito ( www.arcibra.it ) o può essere ritirato alla sede dell’Arci Bra

Ricordiamo che l’UNI3 è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è necessario il possesso di alcun titolo di studio. Per partecipare ai corsi è necessario iscriversi e versare una quota associativa di 45€.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività anche secondo i propri interessi e attitudini.

L'INAUGURAZIONE dell’UNI3 si svolgerà

VENERDI’ 3 OTTOBRE dalle ore 15 alle ore 17

presso l’AUDITORIUM Giovanni Arpino – Largo della resistenza