Emmaus Cuneo organizza una vendita straordinaria di solidarietà a favore di Ariaperta sabato 13 settembre

Uno dei fondatori delle comunità Emmaus (attualmente alcune centinaia in varie parti del mondo) era un ex ergastolano che anche tramite il suo lavoro e il suo impegno, insieme ad altri, ha dato vita ad un movimento in cui molte persone hanno ritrovato speranza e ragioni di vita, recuperando dignità e restituendo agli altri e alla collettività solidarietà e impegno civile, sociale ed ambientale.

Emmaus Cuneo collabora da moltissimi anni con l’Associazione Ariaperta di Cuneo, una realtà importante a livello locale che dà sostegno umano e materiale a chi è incarcerato cercando di alleviarne sofferenze e fragilità. Accoglienza in comunità ma anche fornitura di mobilio per gli alloggi esterni queste sono state le azioni e le collaborazioni che Emmaus ha messo in campo negli anni a sostegno dell’impegno di Ariaperta.

A consolidamento di questa collaborazione il prossimo sabato 13 settembre Emmaus Cuneo organizza una vendita straordinaria nei propri mercatini solidali di Boves, Cuneo e Mondovì il cui ricavato andrà interamente all’Associazione Ariaperta che lo utilizzerà a sostegno delle persone in carcere più sole e più in difficoltà. Per l’occasione nel mercatino solidale Emmaus di Boves ci saranno alcuni sconti e offerte varie.

Oltre a questo, il giorno prima, venerdì 12 Settembre alle ore 15 nel cortile del municipio in via Roma a Cuneo Ariaperta e Emmaus parteciperanno all’incontro “Il carcere visto dai volontari” organizzato nell’ambito della manifestazione “articolo 27 Expo – Festival Nazionale delle produzioni carcerarie”.

L’ingresso agli eventi è libero.