Solidarietà | 09 settembre 2025, 12:22

Emmaus Cuneo organizza una vendita straordinaria di solidarietà a favore di Ariaperta sabato 13 settembre

Venerdì 12 settembre in via Roma l'incontro "Il carcere visto dai volontari"

Immagine di repertorio

Uno dei fondatori delle comunità Emmaus (attualmente alcune centinaia in varie parti del mondo) era un ex ergastolano che anche tramite il suo lavoro e il suo impegno, insieme ad altri, ha dato vita ad un movimento in cui molte persone hanno ritrovato speranza e ragioni di vita, recuperando dignità e restituendo agli altri e alla collettività solidarietà e impegno civile, sociale ed ambientale.

Emmaus Cuneo collabora da moltissimi anni con l’Associazione Ariaperta di Cuneo, una realtà importante a livello locale che dà sostegno umano e materiale a chi è incarcerato cercando di alleviarne sofferenze e fragilità. Accoglienza in comunità ma anche fornitura di mobilio per gli alloggi esterni queste sono state le azioni e le collaborazioni che Emmaus ha messo in campo negli anni a sostegno dell’impegno di Ariaperta.

A consolidamento di questa collaborazione il prossimo sabato 13 settembre Emmaus Cuneo organizza una vendita straordinaria nei propri mercatini solidali di Boves, Cuneo e Mondovì il cui ricavato andrà interamente all’Associazione Ariaperta che lo utilizzerà a sostegno delle persone in carcere più sole e più in difficoltà. Per l’occasione nel mercatino solidale Emmaus di Boves ci saranno alcuni sconti e offerte varie.

Oltre a questo, il giorno prima, venerdì 12 Settembre alle ore 15 nel cortile del municipio in via Roma a Cuneo Ariaperta e Emmaus parteciperanno all’incontro “Il carcere visto dai volontari” organizzato nell’ambito della manifestazione “articolo 27 Expo – Festival Nazionale delle produzioni carcerarie”.

L’ingresso agli eventi è libero.

