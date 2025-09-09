Atletica Mondovì protagonista nel weekend: ottimi risultati tra Bra, Biella e Monesi

Bra – 5 settembre – Memorial Florio

Venerdì si è disputato a Bra il 23° Meeting “Memorial Franco Florio” e nelle gare assolute per l’Atletica Mondovì sesta piazza per Emma Battaglia, terza Allieva, nei 5.000 m. di marcia in 26’09”17, nella stessa gara i Cadetti Giancarlo Forni e Simone Gabriele, rispettivamente quinto e sesto di categoria in 29’06”87 e 29’50”07. Infine, negli 800 Leonardo Bongiovanni 2’10”02 e Davide Iandoli. A livello giovanile settimo Marco Restagno nei 2.000 Cadetti con lo stagionale di 6’40”74 (Manuel Surriano 6’46”19, ad un centesimo Simone Bongiovanni, e Lorenzo Santo 7’30”62). Positive le prove dei marciatori “in erba”: nei 2.000 con Aurelio Forni primo dei Ragazzi in 10’59”60, quinto Lorenzo Murisasco in 13’00”44, Letizia Comino quarta nelle coetanee in 13’01”02 (settima per la Sprint Giorgia Ferrero in 14’47”70); e nei 3.000 con Carolina Ribezzo seconda Cadetta in 16’58”95 (ritiro per Farah Merzouki).

[Il podio dei ragazzi con Aurelio Forni]

Biella – 6 settembre – Meeting Internazionale “Gomitolo di Lana”

Atletica Mondovì Acqua San Bernardo in pista sabato a Biella per il XX Meeting internazionale Gomitolo di Lana ed in grande evidenza nelle Cadette Sofia Musso vincitrice nel lungo con 4,91 m (4,10 per l’altra Cadetta Sole Sigaudo) e terza negli 80 con 10”70 (più indietro Cecilia Balbo 11”17 e Sole Sigaudo 11”34). Sul podio anche Noemi Bertone, seconda nei 300 in 42”19 a soli 23 centesimi dall’eporediese Alessia Dova, sesta Balbo in 45”94; Anna Boero d’argento nel salto con l’asta con 2,20 e stesso piazzamento per Chiara Rabezzana nel triplo Donne con 10,94. Quinta piazza per Anna Rita Mamiedi nei 100 in 13”29 (4”77 per Sanjana Fernando e 14”99 per Boero), quarto nei 300 Cadetti Andrea Sacco in 40”53 (10”42 sugli 80 per lui); in gara nei 100 anche Giacomo Rabezzana 11”69, nei Cadetti.

[Sofia Musso sul podio a Biella]

Monesi – 7 settembre – La “Monesi-Redentore”

La “Monesi-Redentore” corsa in montagna di 8,7 km dalla stazione sciistica ligure fino alla Statua del Redentore a quota 2.165 m., ha radunato al via domenica 130 runner per la soddisfazione di Melaverde Monesi, organizzatore dell’evento con il Comune di Briga Alta, la Proloco Piaggia ed il GSD Valtanaro. A dominare, come lo scorso anno, lo specialista imperiese Lorenzo Trincheri in 46’41, a 1’22 Giacomo Strafforello; terzo in 48’26 Eugenio Marcarelli che ha escluso dal podio per soli 13” Marco Testino (Atletica Mondovì), in top ten due valtanarini Manuele Ferrero e Oscar Bracco, nell’ordine settimo e ottavo (49’46 e 50’18). Tra le donne bis di Iris Baretto in 52’28 su Sonia Chiapello (a 2’23).