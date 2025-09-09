L’albese Amedeo Della Valle conquista una storica medaglia di bronzo agli Europei basket 3x3

Grande soddisfazione per l’albese Amedeo Della Valle che alla prima competizione nel basket 3x3 conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Europei, andati in scena nel week end a Copenaghen. In terra danese è arrivato il miglior risultato della storia per la Nazionale Italiana nella disciplina.

Il 32enne di Alba, dopo aver partecipato agli Europei 2015 e ai Mondiali 2019 con il quintetto azzurro, è tornato a vestire la canotta tricolore sposando la nuova sfida del basket 3x3. Il cuneese ha concluso il torneo con 27 marcature ed ottime prestazioni che fanno ben sperare per il futuro del movimento italiano. Nei prossimi anni il capitano di Brescia andrà alla ricerca della prima storica qualificazione ai Giochi Olimpici, in programma a Los Angeles nel 2028.

La Nazionale, che si presentava alla competizione da nona del ranking europeo, era composta dagli esperti Carlo Fumagalli e Dario Masciarelli e dalle novità Raphael Gaspardo e appunto Amedeo Della Valle.

Gli azzurri, guidati da coach Claudio Negri, si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta grazie ai risultati ottenuti nella prima giornata: nella mattinata di venerdì hanno battuto la Svizzera (23-20) per poi perdere nel pomeriggio contro la temibile Serbia (21-15 a favore dei balcanici). Nei quarti di finale l’Italia ha poi sconfitto i Paesi Bassi al termine di un’emozionante sfida (21-18). In semifinale i ragazzi di Claudio Negri sono stati superati dalla Lituania (21-15). Nella finale per il terzo posto, andata in scena domenica sera, gli azzurri sono tornati alla vittoria grazie ad una grande partita contro la Germania (22-15), culminata con la conquista della prima storica medaglia europea. Il titolo è andato alla Lituania mentre l’argento alla Lettonia.

“Sensazioni magiche, ci abbiamo creduto sempre. Vincere con questa maglia è speciale, sono felice di essere tornato a indossarla. E’ un risultato importante per noi e per tutto il movimento del 3x3 italiano, ringrazio i miei compagni per la pazienza e lo staff. Siamo stati veramente squadra, dal giorno 1, e credo si sia visto”, commenta così Amedeo Della Valle al termine del torneo (fonte FIP).