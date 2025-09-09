Magica notte del Volley: Cuneo Granda Volley presenta la sua squadra

Passo dopo passo Cuneo Granda Volley viaggia spedita verso l’inizio del campionato più bello del mondo: la Serie A1! Ognuno di questi passi rappresenta un tassello fondamentale per le Gatte in vista dell’avvio stagionale, sia sul taraflex che lontano dalla palestra, ed il primo auspicio è che sarà magico!

Sabato 20 settembre alle 20:30 si alzerà il sipario con la presentazione ufficiale 2025/26 in piazza Virginio (Cuneo) con qualcosa di mai visto. Le nostre ragazze, con tutto lo staff e l’Academy, parteciperanno insieme a voi ad una serata spettacolare, coinvolte da Luca Bono, illusionista di fama mondiale.

Preparatevi quindi ad assistere ad uno show nuovissimo: con Luca Bono tutto è possibile! Vincitore del Mandrake d’Or (l’Oscar dell’illusionismo) nel 2012, protagonista in The Illusionist e Le plus grande cabaret du monde, volto della magia italiana nelle principali trasmissioni televisive nazionali, animerà la serata grazie al suo talento e al suo spettacolo.

Inoltre Cuneo Granda Volley non si ferma mai! Domenica 21 settembre è di scena la partita con HAOK Mladost Zagabria, squadra che nella scorsa stagione ha partecipato alla CEV Champions League. Si parte alle 17:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo per una sfida internazionale.

Tutto ciò a fare da contorno alla serata che darà il via ufficiale alla stagione 2025/26, una serata alla quale la società invita tifosi, soci, sponsor, partner, appassionati e media per vivere insieme uno dei momenti più suggestivi dell’anno.

La Magica Notte del Volley è qui: sei disposto a lasciarti trasportare dalla magia biancorossa? Le Gatte sono pronte e ti aspettano per questo evento mai visto (piazza Virginio – Cuneo, 20 settembre – ore 20:30, ingresso gratuito).

Prenota il tuo posto (che verrà confermato dalla società) entro il 18 settembre inviando una mail a:

- soci e sponsor: beatrice.risso@cuneograndavolley.it / luca.mondino@cuneograndavolley.it