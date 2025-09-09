SPORT / Grandi successi per i giovani dell'Atletica di Saluzzo

I giovani dell'Atletica di Saluzzo hanno partecipato venerdì 5 settembre al 23° Meeting Regionale Memorial Franco Florio - MarciaPiemonte - 5ª prova. Le gare giovanili si sono chiuse con il 2000m cadetti vinti da Lorenzo Gallo con il tempo di 5’44’’92centesimi, valido come 3° tempo italiano dell'anno. I compagni di squadra si sono invece collocati: 5° Giacomo Gerlero (6’28’’), 9° Federico Barotto (6’45’’), 10° Giacomo Audifreddi (6’46’’), 13° Pietro Verra (6’46’’). Nelle prove precedenti, nei 600m ragazzi bronzo per Pietro Rosso (1’41’’8centesimi) e 5° posto per Carlo Laratore (1’48’’68cent). Nei 2000m cadette, trionfo per Vittoria Audifreddi (6’47’’), argento per Anna Laratore (6’52’’) e 6ª piazza per Elisabetta Bonardo (7’28’’). Infine, negli 80m cadette 7° posto per Carlotta Risso (11’’80cent).

Passando agli adulti, complimenti ad Amorin Gerbeti che ha stabilito un notevole record personale e vinto i 5000m (14’14’’29cent). Sulla stessa distanza si è cimentato il compagno di squadra Cosimo Stranieri, 11° in 17’17’’94cent.

[Amorin Gerbeti sul podio a Bra]

Primato personale anche per Lorenzo Laratore che ha chiuso gli 800m con l’argento da 1’58’’82cent.



[Lorenzo Laratore sul podio a Bra]

BIELLA Sabato 6 settembre Vittoria Audifreddi e Anna Laratore sono state impegnate nella 20ma edizione del Meeting Internazionale Gomitolo di Lana. Le saluzzesi si sono piazzate rispettivamente sul 1° e sul 3° gradino più alto del podio nei 1000m.

[Vittoria Audifreddi e Anna Laratore a Biella]

BORNO Domenica 7 settembre le nostrane hanno gareggiato ai campionati italiani individuali di corsa in montagna. Nella mountain classic da 14.6 km le donne hanno portato l’Atletica Saluzzo al 3° posto con la grande gara di Arianna Dentis, 5ª assoluta e miglior prestazione di giornata che le vale un posto in raduno nazionale e le permette di sognare la maglia azzurra per i mondiali dove è già stato convocato Andrea Rostan. A seguire: 10ª Noemi Bouchard; 17ª Irma Chiavazza e 20ª Alessandra Alliney. Nel maschile, vittoria per Paul Machoka, 29° posto per Nicholas Bouchard, 91° Roberto Chiavazza.

[Squadra di atletica femminile a Borno]

SAN DAMIANO D’ASTI Oro negli SM65 e 28° posto assoluto per Paolo Musso sul tracciato corto di 10.5km all’8ª edizione della Corrincollina, sabato 6 settembre.

CASTELNOCETO 31° piazzamento assoluto e personal best per Vito Calandrino che con il crono finale di 19’12’’ si è collocato 2° negli SM55 alla Derthona 5k di domenica 7 settembre.

LIGURIA Alla Monesi-Redentore di domenica 7 settembre, medaglia per Iris Baretto e record del percorso.