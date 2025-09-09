VOLLEY / In settimana primi allenamenti congiunti per il VBC Mondovì

Proseguono con grande intensità gli allenamenti del VBC MONDOVÌ, che, ormai da circa quindici-sedici giorni stanno alacremente lavorando onde farsi trovare subito pronti per l’ esordio in campionato di sabato 11 ottobre alle ore 17.30 a La Spezia.

Oltre agli allenamenti fisici e con la palla, lo staff tecnico ha anche definito il percorso d’approccio all’ inizio della Regular Season 2025/2026, che al momento prevede 7 allenamenti congiunti. La prima uscita per i ragazzi di coach Vittorio Bertini e del suo aiuto Matteo Brignone è prevista per venerdì 12 settembre contro il S. Paolo Torino, formazione di serie C, un test utile soprattutto per rompere il ghiaccio ed iniziare ad oliare i meccanismi di gioco, permettendo a tutti i giocatori dell’ organico di prendere confidenza con la partita e mettere minuti nelle gambe.

Il secondo impegno invece è in programma domenica 14 settembre a S. Mauro Torinese contro i locali allenati da Edoardo Melato, mentre il terzo sarà mercoledì 17 settembre a Ciriè contro i locali del PVL allenati da Enrico Salvi, che è stato a Mondovì in A2 come vice di Marco Fenoglio, entrambe formazioni prossime avversarie in campionato (il PVL verrà affrontato in trasferta sabato 29 novembre, mentre contro il S. Mauro si giocherà domenica 11 gennaio sempre in trasferta).

Insomma soprattutto gli ultimi due test dei monregalesi contro due delle tre formazioni più complete e meglio attrezzate della categoria (la terza è il Garlasco, che verrà affrontata in trasferta sabato 25 ottobre) saranno particolarmente interessanti per permettere allo staff tecnico di poter verificare a che punto è la squadra ed il lavoro sino ad ora effettuato.

Intanto, a causa dell’attuale ridotta capienza degli spalti del PalaItis, non pienamente conforme alla normativa vigente sull’ omologa dei campi per la serie B, il VBC MONDOVÌ tornerà a giocare le partite interne al Pala “Nino Manera”, l’impianto intitolato allo storico presidentissimo del sodalizio monregalese degli anni settanta ed ottanta.