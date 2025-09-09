Cervere, Giulia Marku è la “Bambina più bella d’Italia”

Cervere è diventata patria di reginette di bellezza. Dopo “Miss Italia 2023” Francesca Bergesio, domenica 7 settembre è arrivato per Giulia Marku, 9 anni, il titolo di “Bambina più bella d’Italia”.

La finale del concorso, organizzato da Astro Agency, in collaborazione con la Italia Fashion Models, si è tenuta a Roma. Ancora increduli della vittoria, ma ora euforici, i genitori di Giulia: la mamma Cinzia Dutto (un tempo cuneese, cuoca nel reparto di cucina in un noto supermercato di Santa Vittoria d’Alba), il papà Mark Marku, imprenditore di Albania edile e il fratello Luca, di 11 anni.

“Non ci aspettavamo proprio che questa bella competizione la vincesse mia figlia. – commenta mamma Cinzia - Alla finalissima di Roma hanno partecipato in tutto 160 bambini (80 maschi e 80 femmine), suddivisi rispettivamente in quattro categorie (20 per gruppo): Baby, Medium, Junior e Teenager. Mia figlia rientrava in quella Junior, nella fascia 6-14 anni.

Il ‘nostro 'viaggio’ è partito da Cuneo, durante un servizio fotografico valido per il concorso. Lì Giulia è stata scelta per la seconda fase in programma a Bergamo, risultando tra le prime 20 in Piemonte. Infine, ha vinto la fascia nazionale a Roma. Abbiamo vissuto questo concorso come un gioco, la vittoria di Giulia è stata una sorpresa”.

Al commento della mamma si aggiunge quello del sindaco di Cervere, Corrado Marchisio: "Desidero esprimere la mia più sincera ammirazione e gratitudine a papà e mamma per tutto ciò che fanno per la famiglia. Sono particolarmente orgoglioso del loro supporto, nel caso specifico della partecipazione al concorso di bellezza. Questo evento non solo rappresenta un momento di celebrazione per la comunità, ma anche un'opportunità per promuovere il territorio. Come già successo con Francesca Bergesio un paio di anni fa, eventi come questo contribuiscono a valorizzare la nostra cittadina e a darle visibilità a livello nazionale”.

La famiglia Marku, che vive dal 2012 a Cervere, coltiverà per sempre questo grande traguardo familiare e comunitario.