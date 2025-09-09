 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 09 settembre 2025, 08:50

Flotilla “Colpiti da sospetto drone”, autorità tunisine smentiscono

Flotilla “Colpiti da sospetto drone”, autorità tunisine smentiscono

ROMA (ITALPRESS) - Gli organizzatori della Sumud Flotilla, che trasporta aiuti umanitari destinati a Gaza, hanno denunciato sui social che una delle loro imbarcazioni sarebbe stata colpita da un sospetto drone mentre si trovava al largo delle coste tunisine. Le autorità tunisine hanno smentito le voci di un attacco con droni. La Guardia nazionale ha ribadito che le notizie relative a un presunto attacco sono "del tutto infondate".-foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium