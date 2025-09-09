 / 

| 09 settembre 2025, 10:28

Morto Stefano Benni, lo scrittore aveva 78 anni

(Adnkronos) - E' morto lo scrittore Stefano Benni, aveva 78 anni, ed era malato da tempo. La notizia della scomparsa è stata confermata all'Adnkronos dalla sua casa editrice Feltrinelli. Lo scrittore, saggista, giornalista e drammaturgo bolognese, è stato autore di romanzi di grande successo tra i quali 'Bar Sport', 'Margherita Dolcevita', 'La compagnia dei celestini'.  

