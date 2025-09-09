Tajani su attacco a Doha “Escalation allontana cessate il fuoco”

ROMA (ITALPRESS) - "Qualsiasi azione di escalation allontana lapossibilità di cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza. Così ilministro degli Esteri Antonio Tajani in dichiarazioni ai media aVilla Madama, commentando l'attacco di Israele contro laleadership del gruppo armato palestinese Hamas a Doha, in Qatar."L'Italia lavora intensamente perchè si possa raggiungere accordodi cessate il fuoco", ha affermato. Tajani ha aggiunto chel'Italia "sostiene la proposta americana" per un nuovo accordo dicessate il fuoco. Riguardo alla presenza di connazionali a Gaza,Tajani ha detto: "Non ci sono problemi per i circa 300 italianiche vivono in Qatar". (ITALPRESS). -Foto Ipa Agency-