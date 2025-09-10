A Mondovì incontri per genitori di bambini con disturbo dello spettro autistico e sindrome di Asperger

Le Linee Guida 2023 per l'autismo dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) raccomandano interventi informativi, di supporto e di training per i genitori, con l’obiettivo di affiancarli nel percorso di presa in carico dei minori con disturbo dello spettro autistico. Tali interventi mirano a migliorare la comprensione dell’autismo, ridurre lo stress familiare, favorire l’accettazione della diagnosi e fornire strategie comportamentali efficaci, come l'uso di routine quotidiane e rinforzi positivi, per promuovere lo sviluppo dei bambini e migliorare la qualità della vita familiare.

In linea con queste indicazioni, il Centro Autismo e Sindrome di Asperger di Mondovì (C.A.S.A.) propone, nei prossimi mesi, due importanti iniziative destinate ai genitori:

Gruppo di Parent Training per Genitori di Bambini da 0 a 5 Anni con Disturbo dello Spettro Autistico

Dal mese di ottobre fino a gennaio 2026, presso il Centro Autismo e Sindrome di Asperger di Mondovì, sarà attivato un percorso di Parent Training rivolto ai genitori di bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, seguiti dal C.A.S.A.

Il Parent Training consiste in 6 incontri di gruppo, durante i quali i genitori acquisiranno strategie pratiche per interagire con i propri figli, insegnare nuove attività e favorire l'autonomia dei bambini.

Il percorso è rivolto a genitori di bambini dai 0 ai 5 anni con diagnosi di disturbo dello spettro autistico (livello 2/3), seguiti dal Centro Autismo e Sindrome di Asperger di Mondovì (CN).

Gli incontri si terranno presso la sede del Centro Autismo e Sindrome di Asperger di Mondovì. Un incontro informativo si terrà giovedì 9 ottobre alle ore 14.00 presso lo stesso Centro. In questa occasione saranno forniti tutti i dettagli relativi a orari e date del programma.

Per informazioni e iscrizioni: Inviare una e-mail con oggetto "PARENT TRAINING" a: autismo@aslcn1.it

Gruppo di Mindfulness per Genitori di Minori con Disturbo dello Spettro Autistico

Dal mese di ottobre fino a dicembre 2025, il C.A.S.A. attiverà anche un percorso di Mindfulness, rivolto ai genitori dei bambini adolescenti seguiti dal Centro Autismo e Sindrome di Asperger di Mondovì.

La Mindfulness è una pratica che, attraverso l’ascolto del corpo e delle emozioni, aiuta a rafforzare le risorse interne ed esterne, favorendo un maggiore benessere psicofisico. Gli incontri si concentrano sulla costruzione di un equilibrio tra mente e corpo, aumentando la fiducia nelle proprie capacità genitoriali e migliorando la relazione con i figli.

Date e orari degli incontri: 8 e 29 ottobre, 5 e 19 novembre, 3 dicembre, sempre dalle ore 9 alle 11



Gli incontri si terranno presso il Centro Autismo e Sindrome di Asperger dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

Per informazioni e iscrizioni: Inviare una e-mail con oggetto "MINDFULNESS" a: autismo@aslcn1.it