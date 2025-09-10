Accudire un anziano fragile a domicilio: l’Asl Cn2 ripropone il corso per caregiver famigliari, volontari e badanti

Negli ultimi anni è in continua crescita il numero di famiglie che si trovano a dover gestire un anziano fragile a domicilio. Pertanto il supporto dei caregiver familiari – e la conseguente loro formazione – costituiscono sempre più una priorità a livello socio-sanitario.

Come sostegno concreto per questo importante compito, l’ASL CN2 organizza la 9ª edizione del “Percorso per Caregiver Familiari, Volontari e Badanti di Anziani Fragili” che, per quest’anno, si arricchisce della collaborazione di alcuni operatori dell’Associazione di Promozione Sociale “La Bottega del Possibile”. Questa sinergia si è concretizzata anche grazie al coinvolgimento del Servizio Sociale Intercomunale Ambito di Bra e del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero, che hanno sviluppato il tema dell’invecchiamento attivo proposto dal PNRR, arricchendo il percorso formativo già strutturato dall’Azienda Sanitaria.

Lo sforzo congiunto dei professionisti di ASL CN2 e de “La Bottega del Possibile” ha permesso, inoltre, la realizzazione per quest’anno di 3 edizioni del corso, che si svolgeranno in contemporanea nei comuni di Alba, Bra e Cortemilia tra settembre e dicembre 2025.

Per ognuna delle edizioni sono previsti 10 incontri – uno alla settimana – durante i quali saranno trattati temi fondamentali per la prevenzione o la gestione delle problematiche più comuni, spazianti dall’alimentazione all’igiene personale, dalla gestione dei farmaci al supporto psicologico, con approfondimenti sugli aspetti logistici e legali, la presentazione dei servizi sanitari e sociali e un focus sulla protezione dell’anziano e sulle responsabilità del caregiver.

Gli incontri si svolgeranno tutti in orario 17.00-18.00 nelle seguenti sedi:

- Alba: Sala Multimediale ASL CN2, via Vida 10;

- Bra: Sala Conferenze Polifunzionale Giovanni Arpino del Comune di Bra, Largo della Resistenza;

- Cortemilia: Appartamento didattico, Casa della Comunità ASL CN2, corso Divisioni Alpine 115.

Per tutte le lezioni ci sarà anche la possibilità di collegamento da remoto.

La partecipazione è gratuita, con obbligo di iscrizione entro il 22 settembre 2025.

Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile consultare il sito web o contattare la struttura coordinatrice, SSD Epidemiologia Promozione Salute e Coordinamento attività di Prevenzione, ai seguenti recapiti:

· email: epidemiologia@aslcn2.it

· telefono: 0173.316650 (LUN-VEN, con orario 9-12 e 14-16).