Anche il 2° Reggimento Alpini di Cuneo all'esercitazione sulle montagne del Trentino - Alto Adige

Da lunedì 15 a venerdì 19 settembre le Truppe Alpine dell’Esercito svolgeranno un'esercitazione nella zona compresa tra Ega, Passo Costalunga e Moena. Dodici pattuglie alpine si addestreranno in montagna muovendo a piedi sia di giorno che di notte.

L’attività si concentrerà su movimento, navigazione e stazionamento in autonomia logistica, superamento di ostacoli naturali, resistenza fisica e agilità, capacità di ricognizione statica e dinamica, stabilizzazione, trattamento e trasporto di feriti, guado di un lago. Verranno impiegati droni da ricognizione e reti di telecomunicazione con apparati satellitari, idonee ad operare in ambiente compartimentato. Durante l’arco diurno, nella zona compresa tra il Passo Costalunga e Moena, verranno utilizzati colpi a salve - a distanza dalle zone abitate -e saranno effettuati alcuni sorvoli di elicotteri.

Protagoniste della “Extreme Patrol” saranno le 12 pattuglie reggimentali formate da dieci militari ciascuna con armamento ed equipaggiamento per un peso totale di 30 kg, appartenenti alla Brigata alpina Taurinense (2°, 3° e 9° reggimento alpini, Nizza cavalleria, 32° reggimento genio guastatori, 1° reggimento artiglieria terrestre da montagna), alla Brigata alpina Julia (5°, 7° e 8° reggimento alpini, 2° reggimento genio guastatori, 3° reggimento artiglieria terrestre da montagna, Piemonte cavalleria), più assetti di supporto appartenenti a: Centro Addestramento Alpino di Aosta, 4° reggimento Altair dell’Aviazione dell’Esercito, 2° reggimento trasmissioni alpino e reggimento logistico Julia.



