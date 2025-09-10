Inaugurata a Cuneo la mostra “La Bellezza Rivelata per la Palestina” dell’artista Sara Masoero

Inaugurata ieri pomeriggio, martedì 9 settembre, con la presentazione e un apprezzato momento musicale nel chiostro di San Francesco a Cuneo, la mostra “La Bellezza Rivelata per la Palestina”, dell’artista Sara Masoero, un’esposizione inserita nell’ambito degli eventi collaterali della Carovana della Pace 2025.

Sara Masoero, docente di storia dell’arte al 'Liceo Pellico-Peano' di Cuneo, ha realizzato un percorso toccante, in cui i nomi dei bambini uccisi prima di compiere un anno a Gaza, sono ricordati con buste vuote, aperte, fatte a mano e realizzate con la carta utilizzata nella scuola elementare, luogo in cui si impara a scrivere il proprio nome e a individuare la propria identità:

“Niente di tutto questo è stato possibile per i neonati di Gaza” scrivono l’artista e la curatrice della mostra Luisa Gastaldelli, “la loro vita è rimasta una busta bianca e vuota, l’unico segno che hanno lasciato su questa terra è il loro nome”.

Le buste sono appese a quattro strisce di tulle con i colori della bandiera palestinese, unica nota cromatica in un bianco e nero significativo di una terra martoriata e mai riconosciuta.

“In realtà i fili che tengono le buste sono colorati” proseguono Masoero e Gastaldelli “perché le nostre vite sono intrecciate. Tutti noi siamo interconnessi e il nostro compito più alto è sviluppare l’empatia, saper vedere il dolore degli altri e portare cura e sollievo”.

Il visitatore segue un percorso tracciato da piume di piccione, raccolte per strada, calpestate, che non hanno più volato, come i bambini di Gaza. Il piccione è un animale molto spesso maltrattato e ucciso, fatica a trovare un luogo in cui fermarsi e nidificare. Su uno sgabellino attorniato da giocattoli, rappresentativi di quelli abbandonati nelle case vuote e abbandonate di Gaza, un carillon è a disposizione dello spettatore, attivabile da chiunque voglia dedicare un pensiero ai neonati uccisi dal genocidio.

“Mi sono rivolta alle istituzioni comunali, che hanno accolto volentieri la mia proposta, inserendola nel percorso della Carovana della Pace 2025 e permettendomi di esporla nel chiostro di San Francesco” sottolinea l’artista, ringraziando il prezioso lavoro della curatrice Luisa Gastaldelli.

La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 18.30 con ingresso libero.

Per richieste e prenotazioni di visite per le scuole al mattino info al 0171634175.