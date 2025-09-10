"La natura ha bisogno di te": il CSV Società Solidale ETS lancia una campagna di sensibilizzazione per promuovere il volontariato ambientale

Il CSV Società Solidale ETS lancia una campagna per promuovere il volontariato ambientale.

La grafica del manifesto mette in luce cosa si può fare “con le proprie mani”. Il messaggio è molto esplicito: con il tuo tempo puoi sostenere concretamente la terra e gli animali che la abitano. La natura ha bisogno di te!

La provincia di Cuneo è un territorio in cui la natura è una delle protagoniste indiscusse. Per mantenere intatto questo immenso patrimonio ci vogliono tante risorse, una di queste è rappresentata dal lavoro di tanti volontari che condividono la passione per la terra e i suoi abitanti.

Con questa campagna il CSV vuole accendere i riflettori sulle tante associazioni che sul territorio si adoperano nel volontariato ambientale.

I volontari si occupano di tante attività tra cui:

Monitoraggio della fauna, della flora e delle specie animali

Educazione ambientale

Pulizia sentieri e aree verdi

Studio e monitoraggio del clima

Recupero, cura e tutela di tante specie animali (cani, gatti, animali selvatici).



La campagna si propone anche di far riflettere su come ognuno di noi può fare tanto per sostenere la terra e i suoi abitanti: lo si può fare diventando volontari, partecipando a giornate di sensibilizzazione ambientale ma anche semplicemente attivando comportamenti sostenibili nella vita quotidiana.

Le persone che, dopo aver visto la campagna, saranno interessate a mettersi in gioco potranno chiamare il CSV per conoscere chi, in provincia di Cuneo, agisce per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali.



Oltre alla grafica, che viene lanciata in concomitanza con il nuovo anno scolastico, verranno realizzate interviste di approfondimento per conoscere meglio alcuni ambiti del volontariato ambientale.



Per maggiori informazioni visitare la landing page informativa sul sito del CSV https://www.csvcuneo.it/volontariato-ambientale/ oppure contattare il numero 0171605660 o inviare una mail a segreteria@csvcuneo.it