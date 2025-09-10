 / Attualità

Attualità | 10 settembre 2025, 11:23

Le opere di Piermario Longo esposte in municipio a Niella Tanaro

L'esposizione sarà visibile liberamente negli orari di apertura del municipio

Piermario Longo e il sindaco Mina

Prosegue anche in autunno l'iniziativa "Niella apre le porte all'arte" che vedrà protagonista Piermario Longo, "Pedro", artista e consigliere Comunale. 

"Da sempre affascinato dall'arte pittorica - spiega - , da alcuni anni ho intrapreso, insieme a un gruppo di amici, la stimolante e appassionante esperienza del dipingere.
Per me, la pittura è un hobby. Utilizzo principalmente smalti acrilici e prediligo l'espressionismo astratto, caratterizzato da forti contrasti di colori e forme, unito a un approccio di pittura contemporanea, che mi permette di esplorare tematiche moderne. Mi piace esplorare temi diversi per evitare di cadere nella monotonia e nella ripetitività. Alcuni dei miei lavori riportano la firma "Pedro", altri semplicemente la sigla "Lp'". Trovo positivo il fatto di non dover dipingere su commissione, ma farlo esclusivamente per il piacere di esprimere ciò che, in determinati momenti, mi suggerisce il cuore. Non sempre, però, è facile tradurre i propri pensieri, le sensazioni, in opere concrete".

"Siamo molto orgogliosi di poter ospitare le sue opere nel nostro comune - dice il sindaco, Gian Mario Mina - che trasmettono l'amore per l'arte che ha da sempre". 

L'esposizione, visibile liberamente negli orari di apertura del municipio.

AP

