Attualità | 10 settembre 2025, 08:24

Nidi di calabroni: disposta la chiusura della Ferrata di Camoglieres a Macra

In seguito a segnalazioni e ad un accurato sopralluogo, il sindaco Michele Fortunato ha disposto l’ordinanza, che sarà revocata non appena non ci sarà più il pericolo per le persone

Siamo in Valle Maira, precisamente in borgata Camoglieres (Macra): proprio qui, per gli amanti delle escursioni c’è Via Ferrata, un percorso davvero suggestivo.

In seguito a segnalazioni e ad un accurato sopralluogo, il sindaco Michele Fortunato ne ha disposto la momentanea chiusura, per la presenza di nidi di calabroni sulla parete rocciosa.

I nidi possono raggiungere dimensioni consistenti, fino a mezzo metro di diametro, ospitando all’interno centinaia di esemplari.

“Si è reso necessario tutelare l'incolumità di eventuali utenti della Via Ferrata” si legge sulla ordinanza datata 6 settembre, che sarà revocata non appena non ci sarà più il pericolo per le persone.

Beatrice Condorelli

