Siamo in Valle Maira, precisamente in borgata Camoglieres (Macra): proprio qui, per gli amanti delle escursioni c’è Via Ferrata, un percorso davvero suggestivo.
In seguito a segnalazioni e ad un accurato sopralluogo, il sindaco Michele Fortunato ne ha disposto la momentanea chiusura, per la presenza di nidi di calabroni sulla parete rocciosa.
I nidi possono raggiungere dimensioni consistenti, fino a mezzo metro di diametro, ospitando all’interno centinaia di esemplari.
“Si è reso necessario tutelare l'incolumità di eventuali utenti della Via Ferrata” si legge sulla ordinanza datata 6 settembre, che sarà revocata non appena non ci sarà più il pericolo per le persone.
In Breve
mercoledì 10 settembre
martedì 09 settembre
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità
Attualità
Attualità
Attualità | 10 settembre 2025, 08:24
Nidi di calabroni: disposta la chiusura della Ferrata di Camoglieres a Macra
In seguito a segnalazioni e ad un accurato sopralluogo, il sindaco Michele Fortunato ha disposto l’ordinanza, che sarà revocata non appena non ci sarà più il pericolo per le persone
Siamo in Valle Maira, precisamente in borgata Camoglieres (Macra): proprio qui, per gli amanti delle escursioni c’è Via Ferrata, un percorso davvero suggestivo.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?