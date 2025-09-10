Nidi di calabroni: disposta la chiusura della Ferrata di Camoglieres a Macra

Siamo in Valle Maira, precisamente in borgata Camoglieres (Macra): proprio qui, per gli amanti delle escursioni c’è Via Ferrata, un percorso davvero suggestivo.



In seguito a segnalazioni e ad un accurato sopralluogo, il sindaco Michele Fortunato ne ha disposto la momentanea chiusura, per la presenza di nidi di calabroni sulla parete rocciosa.



I nidi possono raggiungere dimensioni consistenti, fino a mezzo metro di diametro, ospitando all’interno centinaia di esemplari.



“Si è reso necessario tutelare l'incolumità di eventuali utenti della Via Ferrata” si legge sulla ordinanza datata 6 settembre, che sarà revocata non appena non ci sarà più il pericolo per le persone.