Nuovo direttivo per l’Università delle Tre Età di Bagnolo Piemonte

Dopo le elezioni dello scorso 11 giugno e l’insediamento del Consiglio Direttivo, l’Università delle Tre Età di Bagnolo Piemonte ha rinnovato ieri, 9 settembre, gli organi che guideranno l’associazione nei prossimi anni.

Il nuovo direttivo è così composto: presidente riconfermato Erik Lazzari, così come la vicepresidente Raffaella Giaime, direttore dei corsi Cristiana Balbo Musseto, segretaria Sofia Cognazzo, tesoriera Marina Pastore, consiglieri Denise Palmero e Valentina Bouchard. Il ruolo di tutor d’aula sarà svolto da Denise Palmero.

Negli ultimi anni l’UniTre bagnolese si è affermata come una realtà culturale solida e inclusiva, aperta a persone di ogni età, con un’offerta che spazia dai corsi alle attività ricreative, dalle conferenze agli incontri tematici. L’obiettivo è duplice: favorire la diffusione culturale e creare momenti di socialità e crescita personale.

Il presidente Erik Lazzari ha ricordato il lavoro portato avanti nel triennio appena concluso: "Abbiamo affrontato un percorso complesso di riordino amministrativo e burocratico: dalla registrazione all’Agenzia delle Entrate, al riallaccio dei rapporti con UniTre Nazionale, fino all’adeguamento al Codice del Terzo Settore e all’iscrizione al RUNTS. Non è stato semplice, soprattutto per le difficoltà legate al trasferimento dei dati dai registri regionali, ma oggi possiamo dire di avere basi solide e regolari".

Un percorso che, seppur segnato anche da critiche e momenti difficili, ha portato grande soddisfazione. "La partecipazione numerosa dei nostri associati - continua Lazzari - dimostra quanto l’UniTre sia sentita e viva nella comunità. Non nascondiamo che ci siano stati anche episodi spiacevoli, con parole offensive rivolte ai membri del direttivo, ma non hanno scalfito la nostra determinazione. Ringrazio i docenti, i membri del direttivo uscente e i nuovi entrati, gli associati e tutte le persone e realtà che hanno collaborato con noi".

Guardando al futuro, Lazzari ribadisce lo spirito che guiderà il nuovo direttivo: "Sono contento di poter lavorare con una squadra coesa e motivata: guarderemo al futuro con fiducia ed entusiasmo, certi che l’UniTre continuerà a essere un punto di riferimento culturale e sociale aperto a tutti".



Il Consiglio Direttivo è già al lavoro per la programmazione del prossimo anno accademico, che sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane. Con entusiasmo e spirito di collaborazione, l’associazione si prepara così a scrivere un nuovo capitolo della propria storia, mantenendo al centro la formazione e l’incontro intergenerazionale.